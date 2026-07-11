Carrasco de Palmeiras e Internacional passou a sonhar com a contratação de Memphis Depay. Com contrato válido só até o dia 31 de julho, o atacante holandês de 32 anos de idade vive indefinição quanto ao seu futuro no Corinthians e uma mudança de ares pode acontecer.

Conforme noticiou o jornalista mexicano conhecido como “FAFHOO”, o Tigres é quem monitora com atenção a situação do camisa 10. Caso o jogador não renove o vínculo com o clube do Parque São Jorge, a equipe norte-americana poderá fazer uma investida para tê-lo em seu elenco na sequência da temporada.

Memphis é visto por lá como um possível sucessor do francês André-Pierre Gignac, que está de saída: “O sucessor de Gignac? O Tigres busca a contratação do holandês Memphis Depay. Caso não renove com o Corinthians, do Brasil, o jogador ficará livre no mercado – uma situação que o clube pretende aproveitar, já que teria de arcar apenas com seu salário de 5 milhões de dólares por ano”.

Vale lembrar que não é de hoje que o nome de Depay é ligado ao futebol mexicano no noticiário do mercado da bola. Em 2025, falou-se sobre um interesse do Grupo Pachuca, proprietário dos clubes Pachuca, León e do Real Oviedo, da Espanha, no atacante do Timão. O Monterrey também foi mencionado.

Créditos: Instagram/Memphis Depay

Tigres foi algoz de Palmeiras e Internacional no Mundial

Por aqui, o Tigres também é conhecido como o time que acabou com os sonhos de palmeirenses e colorados. Em 2015, a equipe gaúcha foi facilmente batida pelos mexicanos na semifinal da Copa Libertadores da América. Gignac e companhia avançaram para enfrentar o River Plate na grande decisão.

Já em 2021, foi a vez dos mexicanos superarem o Verdão nas semis do Mundial de Clubes da Fifa. Com gol solitário dele, o francês Gignac, o Tigres deixou o Palestra pelo caminho e avançou para encarar o Bayern de Munique na final do torneio.