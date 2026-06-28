Lionel Messi, craque argentino e agora maior artilheiro na história das Copas, mostrou que bate um bolão não só dentro das quatro linhas, já que as performances do atleta também são vistas no ramo imobiliário.

Prova disso foi um apartamento adquirido pelo craque ainda nos tempos de Barcelona. Trata-se de um imóvel de luxo avaliado em mais de R$ 38 milhões (valor pago na época) em Sunny Isles, na região norte de Miami Beach.

Como é o imóvel adquirido pelo craque argentino

Localizado no nono andar de um edifício de alto padrão, o apartamento tem 511 metros quadrados de área interna e um terraço de 195 metros quadrados. O espaço conta com quatro quartos e cinco banheiros, além de vista panorâmica para o mar em praticamente todos os ambientes, incluindo os banheiros.

O empreendimento, chamado Regalia Miami, possui 39 andares e oferece uma estrutura completa de lazer e bem-estar, com spas, piscinas, bares, adegas, academias, salas de yoga, áreas infantis e cozinhas de uso comum para os moradores. A aquisição reforçou o estilo de vida de alto padrão do jogador, que segue entre os atletas mais bem pagos e influentes do futebol mundial.

Créditos: Regalia Miami Condos/Reprodução

Maior artilheiro na história das Copas

Lionel Messi voltou a entrar para a história das Copas do Mundo ao marcar pela Argentina sobre a Áustria na última segunda-feira (22), pela segunda rodada do Grupo J do Mundial de 2026. Com o gol, o camisa 10 alcançou um feito histórico e assumiu a liderança isolada na lista dos maiores artilheiros da competição.

O argentino chegou a 17 gols em Copas do Mundo e superou o alemão Miroslav Klose, que detinha o recorde desde 2014. A marca consolida ainda mais a trajetória de Messi como um dos maiores nomes da história do futebol mundial em Mundiais.

Na estreia da Copa de 2026, o astro já havia brilhado com um hat-trick diante da Argélia, ampliando seu impacto na competição e deixando para trás marcas importantes, como o número de participações em gols anteriormente associado a Pelé.

Com a nova atualização, o ranking histórico dos maiores artilheiros de Copas do Mundo passa a ser liderado por Messi (17 gols), seguido por Klose (16), Ronaldo (15), Gerd Müller e Mbappé (14), Just Fontaine (13) e Pelé (12), entre outros grandes nomes do futebol mundial.