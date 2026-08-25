O Real Madrid fechou os detalhes finais da contratação da joia espanhola Sergio Martínez, destaque do Racing neste início de temporada. A negociação envolve o pagamento de um valor superior à cláusula de 3 milhões de euros (R$ 18 milhões), garantindo a chegada do atleta de 19 anos. O jovem meia aceitou o projeto apresentado para integrar o Real Madrid Castilla.

Com a promessa de participar rotineiramente dos treinos da equipe principal no CT de Valdebebas. Sua ascensão meteórica na elite nacional ocorreu após marcar o gol da vitória na rodada inaugural de La Liga.

O veto aos pedidos do mercado: Real Madrid

A diretoria merengue blindou seu elenco e recusou recentemente uma proposta do Lille pelo meio-campista Thiago Pitarch, outra promessa de 19 anos. O técnico José Mourinho instruiu a cúpula do Clube a encerrar qualquer diálogo, mantendo o jogador nos planos para a temporada em curso.

Além da equipe francesa comandada por Davide Ancelotti, o Fulham também buscou a contratação desse talento durante o período de transferências. O treinador português, contudo, bloqueou todas as investidas externas para assegurar a continuidade do atleta que já realizou 16 partidas pelo time principal.

Confiança no potencial do jovem

O Clube demonstra plena convicção no futuro do meia ao conceder renovação contratual com reajuste salarial nas últimas semanas. Mesmo registrado no time B, ele é visto como peça importante após brilhar intensamente durante a preparação de pré-temporada realizada pelo grupo principal.

A promessa construiu uma trajetória marcante ao figurar como o jogador mais jovem a atuar em quartas de final da Liga dos Campeões aos 18 anos e 247 dias. Enquanto o futuro de Pitarch segue firme em Madri. O reforço Martínez finaliza a documentação burocrática para se despedir do Racing diante do Getafe.