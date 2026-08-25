O Newcastle garantiu um acordo verbal para contratar Nico González, meia que pertencia ao elenco do Manchester City. A transação envolve um pagamento fixo de 47 milhões de libras (R$ 330 milhões) e mais 3 milhões de libras (R$ 21 milhões) condicionados a bônus futuros.

Diferentes equipes europeias movimentam o mercado nesta reta final de agosto para ajustar seus grupos de atletas. O clube inglês busca fortalecer o elenco sob a gestão do técnico Matthias Jaissle, que já recebeu outros nomes importantes.

A chegada do espanhol de 24 anos ao time do Nordeste da Inglaterra marca uma tentativa de retomar o protagonismo. Nico González ganhou destaque no Porto, mas teve uma passagem discreta pelos Citizens, onde marcou apenas quatro gols em 58 aparições.

Mudanças estruturais no futebol europeu: Newcastle

Prejuízos contábeis são esperados pelo Manchester City nesta venda específica. Visto que o jogador foi adquirido por 60 milhões de euros junto ao Porto. O atleta iniciou sua trajetória profissional no Barcelona, atuando sob o comando de Xavi antes de ser emprestado e vendido.

Outros nomes se juntam ao projeto do Newcastle, como Dedic, Hornicek e Bamba, renovando o grupo para a temporada 2026/27. A estratégia de contratações busca criar um conjunto mais coeso para as competições que o clube enfrentará nos próximos meses.

O Barcelona e a lacuna no ataque

Hansi Flick ainda espera a chegada de um centroavante de referência antes que o prazo de inscrições encerre oficialmente. A saída de Robert Lewandowski deixou uma lacuna técnica que os reforços atuais, como Rodri e Anthony Gordon, não suprem plenamente.

Diretores do clube catalão também monitoram o futuro de peças como Marc Casadó para equilibrar as finanças nesta janela. Clubes como Milan e Benfica demonstram interesse no meio-campista, cuja negociação pode render ao menos 30 milhões de euros ao time.

O Barcelona iniciou a disputa de LaLiga com uma goleada expressiva por 5 a 0 diante do Elche. Apesar do resultado positivo na estreia, a comissão técnica mantém o foco na busca por um camisa 9 que ofereça características específicas.