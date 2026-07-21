Motoristas devem redobrar a atenção após um novo alerta emitido pelo Detran sobre tentativas de fraude envolvendo a Carteira Nacional de Habilitação. Criminosos têm utilizado e-mails falsos para enganar condutores. As mensagens simulam comunicações oficiais e buscam obter dinheiro ou dados pessoais.

Segundo o órgão, os golpistas reproduzem elementos visuais semelhantes aos usados em avisos verdadeiros. Com isso, tentam transmitir credibilidade às vítimas. O objetivo é induzir o destinatário a acessar links fraudulentos ou realizar pagamentos indevidos.

Mensagens usam ameaças para pressionar vítimas

Os e-mails costumam informar supostas infrações graves, abertura de processos administrativos ou risco de suspensão da CNH. Em muitos casos, também mencionam prazos curtos para regularização. Essa estratégia busca criar um senso de urgência e diminuir a desconfiança do motorista.

Entre os títulos utilizados aparecem expressões como “Suspensão Ativa”, “Infração Grave Detectada” e “Regularize sua CNH”. As mensagens ainda citam possíveis penalidades, incluindo impedimento para renovar a habilitação. Ao final, apresentam um botão ou link para uma falsa consulta ou pagamento.

O Detran reforça que não envia cobranças, boletos ou solicitações de pagamento por e-mail. Também orienta que nenhum anexo seja baixado e que links recebidos nessas mensagens sejam ignorados. Informações pessoais, senhas e dados bancários jamais devem ser compartilhados.

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Consultas devem ser feitas apenas pelos canais oficiais

Para verificar multas, débitos, situação da CNH ou do veículo, os motoristas devem utilizar exclusivamente os canais oficiais disponibilizados pelo Detran. A emissão de boletos e demais guias também deve ocorrer apenas nesses ambientes. Dessa forma, o risco de cair em fraudes é reduzido.

O órgão ainda recomenda atenção ao contratar serviços ligados ao sistema de trânsito. Despachantes, Centros de Formação de Condutores, clínicas e outros profissionais devem possuir credenciamento regular. Essa verificação ajuda a evitar transtornos e serviços prestados por pessoas não autorizadas.