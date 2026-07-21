Moradores de diversos municípios do Amazonas começaram a receber o Bolsa Família de julho com antecedência. A medida atende localidades que tiveram situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal. Assim, o benefício fica disponível logo no primeiro dia do calendário oficial.

A antecipação foi adotada por causa dos impactos provocados pelas condições climáticas, principalmente pela cheia dos rios. O cenário compromete o deslocamento das famílias e dificulta o acesso a alimentos e serviços essenciais. Com isso, o pagamento busca reduzir os efeitos dessas dificuldades.

Como funciona o calendário de julho

Nas cidades contempladas pela antecipação, os beneficiários não precisam esperar a data correspondente ao dígito final do NIS. O valor é creditado imediatamente na conta vinculada ao programa. A iniciativa alcança milhares de famílias afetadas pela situação emergencial.

Já nos demais municípios do Amazonas, o cronograma permanece inalterado. Os depósitos seguem de forma escalonada conforme o último número do NIS. Os pagamentos começaram no dia 20 de julho e serão concluídos em 31 de julho.

Os beneficiários podem consultar o valor pelo aplicativo Caixa Tem e movimentar os recursos sem ir até uma agência. Também é possível utilizar o cartão do programa em compras na função débito. Os saques continuam disponíveis em lotéricas, unidades Caixa Aqui, agências e caixas eletrônicos.

Créditos: Antonio Cruz/Agência Brasil

Quem tem direito ao benefício

O Bolsa Família atende famílias registradas no Cadastro Único com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Além desse requisito, é necessário cumprir compromissos relacionados à saúde e à educação. Entre eles estão a vacinação atualizada, o acompanhamento pré-natal e a frequência escolar das crianças.

O programa garante um valor mínimo de R$ 600 por família. Também existem adicionais de R$ 150 para crianças de até seis anos e de R$ 50 para gestantes, além de crianças e adolescentes entre sete e dezoito anos incompletos. Esses valores são acumulados conforme a composição familiar.