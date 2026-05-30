Neste sábado (30), às 16h (de Brasília), Flamengo e Coritiba se enfrentam no Maracanã, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão 2026. Antes de a bola rolar, perguntamos para a inteligência artificial o que acontecerá no gramado do templo do futebol nacional.

Segundo a avaliação do Gemini, IA do Google, o Fla é amplo favorito para vencer o duelo: “Temos uma probabilidade de vitória do Rubro-Negro na casa dos 71,2%, contra apenas 10,8% de chance para o Coritiba. O empate, que aparece com 18%, seria um resultado muito comemorado pelo Coxa”.

Esse favoritismo todo para o lado dos cariocas é reflexo do que as duas equipes têm apresentado no recorte mais recente da temporada. Além disso, o fato de jogar em casa faz o time de Leonardo Jardim chegar com ainda mais condições de sair com o resultado positivo de campo e com mais três pontos na conta.

Créditos: Gilvan de Souza/Flamengo

Diante desse cenário, a inteligência artificial projeta um 2 a 0 ou até mais: “O Flamengo deve ditar o ritmo. Se encaixar o primeiro gol cedo, a tendência é uma vitória tranquila, talvez um 2 a 0 ou até um placar mais elástico, dependendo da inspiração do setor ofensivo. Para o Coritiba, o ‘jogo da vida’ passa por segurar o ímpeto inicial e tentar um contra-ataque isolado, mas a lógica aponta para os três pontos ficarem na Gávea”.

Flamengo tenta se recuperar de derrota para o Palmeiras

Para o Fla, nenhum outro resultado que não a vitória importa. O time rubro-negro vem de uma derrota acachapante para o Palmeiras, por 3 a 0, em pleno Maracanã, em um dos confrontos mais importantes na briga pelo título nacional.

Atual campeão, o Flamengo não pode se dar ao luxo de perder mais pontos em casa se não quiser ver o principal rival dando passos largos em direção a taça. Embora tenha uma partida a menos, a equipe carioca está a sete pontos do adversário paulista.