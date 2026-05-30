Neste sábado (30), às 17h30 (de Brasília), Grêmio e Corinthians se enfrentam, em Porto Alegre, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão 2026. Antes da bola rolar, pedimos para a inteligência artificial antecipar o cenário e o resultado do duelo de logo mais.

Jogando em casa, o Tricolor Gaúcho deve tentar tomar a iniciativa, segundo a projeção do Gemini, IA do Google. Mas as ausências dos jogadores selecionados pode fazer com que a equipe sinta a falta de entrosamento, principalmente no setor defensivo. Por isso, deverá ficar atento às transições.

O Timão, por sua vez, deve adotar a mesma postura que costuma ter nos compromissos fora de casa: baixar o bloco, ficando em bloco médio ou baixo, congestionando o meio de campo e explorando os contragolpes. Postura essa que também deve se dar em razão dos desfalques do time alvinegro.

De uma forma geral, a inteligência artificial aponta um favoritismo do Grêmio por jogar em casa e contar com o fator torcida. Mas o cenário está aberto e tudo pode acontecer, dadas as limitações de cada um. A tendência é uma partida tensa e igual.

Créditos: LUCAS UEBEL/GREMIO

“Placar projetado: Grêmio 1 x 1 Corinthians. Um resultado que mantém a igualdade na tabela e pune o Grêmio pela falta de peças, enquanto dá um ponto valioso de sobrevivência ao Timão fora de casa”, projeta a IA.

Grêmio e Corinthians tentam fugir do Z4

Neste momento do campeonato, tanto gremistas quanto corintianos temem a zona do rebaixamento. Os times ocupam, respectivamente, a 14ª e a 15ª posição da tabela de classificação, com 21 pontos somados até aqui cada um.

Apenas três pontos os separam do Santos, que abre o Z4. Portanto, trata-se de um jogo de grande importância para os dois lados. Se não começarem uma reação desde já, ambos poderão se complicar na segunda metade da temporada.