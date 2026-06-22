Uma notícia que sempre chama atenção dos beneficiários do Bolsa Família é o calendário de pagamentos. Por isso, sempre que alguma confirmação ou atualização é revelada, é digna de interesse. Falando sobre isso, as datas de julho já estão confirmadas.

Como funciona o calendário de pagamento do Bolsa Família

O calendário NIS define o dia em que cada beneficiário recebe o Bolsa Família ao longo do mês. De forma geral, os pagamentos são feitos nos últimos 10 dias úteis de cada mês e seguem o final do NIS.

Ou seja, quem tem NIS terminado em 1 recebe primeiro, seguido pelos demais números até o 0, que recebe por último. Esse escalonamento ajuda a evitar filas e reduz a sobrecarga nos sistemas da Caixa Econômica Federal.

Créditos: Agência Brasil

Como identificar o NIS

O NIS é um número único de identificação do cidadão e pode ser encontrado em diferentes documentos e plataformas:

Cartão do Bolsa Família ou Cartão Cidadão

O número aparece impresso, geralmente abaixo do nome do titular.

Carteira de Trabalho (física ou digital)

Também é identificado como PIS/PASEP, que corresponde ao mesmo número. Na versão digital, basta acessar o app Carteira de Trabalho Digital com login Gov.br.

CadÚnico

No app Meu CadÚnico ou no site oficial, o NIS aparece após informar CPF e data de nascimento.

FGTS

O número pode ser consultado em extratos do FGTS, no aplicativo ou site da Caixa.

CAIXA Tem

No aplicativo, o NIS fica disponível nas informações do perfil do usuário.

Atendimento telefônico

CAIXA: 0800 726 0207

INSS: 135

CRAS

Em último caso, o NIS pode ser consultado presencialmente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Calendário do Bolsa Família 2026 (por final do NIS)

Confira abaixo as datas de pagamento previstas para cada mês:

Janeiro 2026

1: 19 | 2: 20 | 3: 21 | 4: 22 | 5: 23 | 6: 26 | 7: 27 | 8: 28 | 9: 29 | 0: 30

Fevereiro 2026

1: 12 | 2: 13 | 3: 18 | 4: 19 | 5: 20 | 6: 23 | 7: 24 | 8: 25 | 9: 26 | 0: 27

Março 2026

1: 18 | 2: 19 | 3: 20 | 4: 23 | 5: 24 | 6: 25 | 7: 26 | 8: 27 | 9: 30 | 0: 31

Abril 2026

1: 16 | 2: 17 | 3: 20 | 4: 22 | 5: 23 | 6: 24 | 7: 27 | 8: 28 | 9: 29 | 0: 30

Maio 2026

1: 18 | 2: 19 | 3: 20 | 4: 21 | 5: 22 | 6: 25 | 7: 26 | 8: 27 | 9: 28 | 0: 29

Junho 2026

1: 17 | 2: 18 | 3: 29 | 4: 22 | 5: 23 | 6: 24 | 7: 25 | 8: 26 | 9: 29 | 0: 30

Julho 2026

1: 20 | 2: 21 | 3: 22 | 4: 23 | 5: 24 | 6: 27 | 7: 28 | 8: 29 | 9: 30 | 0: 31

Agosto 2026

1: 18 | 2: 19 | 3: 20 | 4: 21 | 5: 24 | 6: 25 | 7: 26 | 8: 27 | 9: 28 | 0: 31

Setembro 2026

1: 17 | 2: 18 | 3: 21 | 4: 22 | 5: 23 | 6: 24 | 7: 25 | 8: 28 | 9: 29 | 0: 30

Outubro 2026

1: 19 | 2: 20 | 3: 21 | 4: 22 | 5: 23 | 6: 26 | 7: 27 | 8: 28 | 9: 29 | 0: 30

Novembro 2026

1: 16 | 2: 17 | 3: 18 | 4: 19 | 5: 23 | 6: 24 | 7: 25 | 8: 26 | 9: 27 | 0: 30

Dezembro 2026

1: 10 | 2: 11 | 3: 14 | 4: 15 | 5: 16 | 6: 17 | 7: 18 | 8: 21 | 9: 22 | 0: 23

Pagamento do mês de junho já está em vigor

A Caixa Econômica Federal já começou a liberar os pagamentos de junho do Bolsa Família 2026 na última quarta-feira (17). Os primeiros beneficiários a receber foram aqueles com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1.

Quem pode receber o Bolsa Família?

A principal regra para participar do programa é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa. Para verificar se a família se enquadra, é necessário somar toda a renda do grupo familiar e dividir pelo número de integrantes. Se o valor for inferior a R$ 218, há elegibilidade ao benefício.

Além disso, os beneficiários devem cumprir algumas exigências, como:

manter crianças e adolescentes na escola;

realizar acompanhamento pré-natal (gestantes);

manter a vacinação em dia.

Valores do benefício

O Bolsa Família garante pagamento mínimo de R$ 600 por família, além de adicionais como:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

R$ 50 por bebê de até seis meses.

Como se cadastrar

Para receber o benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), principal base de dados do governo para programas sociais.

Estar no CadÚnico, no entanto, não garante entrada automática no Bolsa Família, já que cada programa possui critérios próprios. O cadastro serve como pré-requisito para análise de elegibilidade.