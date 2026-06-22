Você que está ligado nas redes sociais e também na Copa do Mundo, já reparou na “batalha” envolvendo CazéTV e Rede Globo. Mas, falando de um assunto fora da audiência, nos vem a mente a questão dinheiro. Afinal, se a plataforma no youtube conseguiu R$ 2 bilhões, quanto a famosa emissora fatura com o Mundial?

A CazéTV e o YouTube garantiram cerca de R$ 2 bilhões em contratos de patrocínio para a cobertura da Copa do Mundo de 2026. De acordo com informações do Estadão, cada cota máster de patrocínio foi comercializada por R$ 185 milhões.

A parceria detém os direitos de transmissão de todas as 104 partidas do torneio e conta com o apoio de grandes marcas. Entre os patrocinadores estão Ambev, Bet365, Betnacional, Coca-Cola, Decolar, GM, iFood, Itaú, KTO, Mercado Livre e Vivo.

Rede Globo não ficou atrás e também faturou alto

Já o Grupo Globo, que tinha exclusividade na transmissão do Mundial em edições anteriores, manteve os direitos de exibição de 55 partidas após renegociar seu contrato com a FIFA durante a pandemia de Covid-19. A empresa também projetou arrecadação de aproximadamente R$ 2 bilhões com a comercialização de suas cotas publicitárias.

Para a TV aberta e plataformas digitais, a Globo disponibilizou seis cotas de patrocínio, cada uma avaliada em R$ 265,4 milhões. No SporTV, canal por assinatura do grupo, outras seis cotas foram colocadas à venda pelo valor individual de R$ 51,8 milhões.

Globo fatura R$ 2 bilhões com a Copa do Mundo.



A emissora fechou 22 acordos de patrocínio para a transmissão da competição.



Um dos acordos fechados foi com a OpenAI, que criou o ChatGPT. A empresa pagou R$ 60 milhões à emissora.



🗞️ @folha | @sitef5 | @bielvaquer

📸 Divulgação pic.twitter.com/hy3GAUpK4N — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) April 2, 2026

Entre os acordos fechados, um deles se destacou pelo caráter inédito: a parceria com a OpenAI, empresa de inteligência artificial que faz sua estreia como patrocinadora em uma grande transmissão esportiva.

O contrato representa um marco na aproximação entre tecnologia de ponta e entretenimento de massa, abrindo caminho para novas formas de interação entre audiência, marcas e conteúdo.

Executivos da emissora atribuem o resultado financeiro expressivo à estratégia de diversificação das plataformas de exibição e ao investimento em experiências digitais, fatores que ampliaram significativamente o alcance da cobertura.

A presença da OpenAI também é vista como um movimento estratégico que reforça a crescente integração entre a mídia tradicional e a inovação tecnológica.

Mais do que um faturamento recorde, o resultado simboliza uma transformação no modelo de negócios da televisão brasileira. O desempenho demonstra que o esporte segue sendo um dos ativos mais valiosos para atrair audiência e investimentos, ao mesmo tempo em que indica um futuro cada vez mais híbrido para a comunicação esportiva, unindo emoção, dados e tecnologia.

A Copa do Mundo de 2026 vem sendo disputada desde o dia 11 de junho e vai até 19 de julho, em uma edição histórica sediada por Estados Unidos, México e Canadá. O torneio também marca a estreia do novo formato, com a participação de 48 seleções.

Com a conclusão das negociações, os direitos de transmissão do Mundial no Brasil ficaram divididos entre CazéTV/YouTube, Grupo Globo e SBT/N Sports, oferecendo diferentes opções de acesso aos torcedores brasileiros.