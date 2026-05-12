Em abril de 2026, o preço de diversos alimentos apresentou um aumento significativo, impactando diretamente o orçamento das famílias. Durante esse mês, a inflação geral subiu 0,67%, em grande parte devido ao encarecimento dos produtos alimentícios.

A alta dos preços foi puxada principalmente por itens como cenoura, leite longa vida e cebola, que tiveram aumentos expressivos. Os alimentos que mais encareceram em abril de 2026 foram:

Cenoura: 26,63%

Morango: 17,35%

Pimentão: 14,10%

Melancia: 13,77%

Leite longa vida: 13,66%

Cebola: 11,76%

Melão: 10,38%

Repolho: 10,32%

Pepino: 8,11%

Peixe-anchova: 7,15%

Açaí (emulsão): 6,95%

Peixe-serra: 6,93%

Peito: 6,89%

Peixe-cavala: 6,88%

Coentro: 6,78%

Batata-inglesa: 6,57%

Manga: 6,30%

Tomate: 6,13%

Laranja-baía: 5,28%

Uva: 4,44%

Comparação com o mês anterior

A alta de 1,34% no preço dos alimentos em abril foi uma desaceleração em relação ao mês anterior, março, quando o aumento foi de 1,56%. Apesar da desaceleração, os alimentos consumidos em casa ficaram 1,64% mais caros, com destaque para cenoura, leite e cebola. Por outro lado, itens como café moído e frango em pedaços registraram quedas de preços, o que oferece uma alternativa para os consumidores que buscam economizar.

O aumento dos preços dos alimentos em abril foi influenciado por uma combinação de fatores. A menor oferta de produtos como cenoura e cebola, devido a condições climáticas e à colheita, contribuiu para o aumento.

Além disso, a alta nos custos de transporte, impulsionada pelo aumento dos combustíveis, também teve um papel importante. O frete mais caro impacta diretamente os preços finais que os consumidores pagam.

O grupo de alimentação e bebidas foi o que mais pressionou a inflação de abril, contribuindo com 0,29 ponto percentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).