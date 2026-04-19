A escolha do corte de cabelo pode ser um fator importante na apresentação pessoal de homens com mais de 40 anos. Nessa fase da vida, é comum que os homens busquem opções que sejam práticas e que se adaptem às mudanças naturais que ocorrem nos fios, como o surgimento de cabelos grisalhos ou a perda de volume. A seguir, apresentamos cinco cortes que se destacam por sua versatilidade e estilo.

Ivy League

O corte Ivy League é uma versão mais longa do Crew Cut. Ele mantém as laterais curtas, mas não raspadas, enquanto o topo é deixado com comprimento suficiente para ser penteado para o lado. Esse corte é ideal para transmitir uma imagem profissional e madura.

Textured Crop

O Textured Crop é caracterizado por laterais curtas e um topo cortado em camadas, o que cria movimento e volume. Este corte é especialmente benéfico para homens que enfrentam o problema do ralo capilar, pois a textura disfarça áreas onde o couro cabeludo pode ser mais visível.

Buzz Cut Graduado

O Buzz Cut Graduado é um corte raspado que apresenta um degradê nas laterais, garantindo uma transição suave de altura. Este estilo é prático e destaca os traços do rosto, sendo ideal para homens com cabelos grisalhos, pois confere um ar esportivo.

Scissor Fade

O Scissor Fade é um corte feito majoritariamente com tesoura, ao contrário do degradê tradicional que utiliza máquina. Isso resulta em bordas mais suaves e menos marcadas, proporcionando um acabamento natural e elegante.

Side Part Longo

Para homens que ainda mantêm uma boa densidade capilar, o Side Part Longo é uma excelente escolha. Este corte apresenta mais volume no topo, podendo ser jogado para trás ou para o lado de forma natural. Ele permite que os cabelos brancos apareçam de maneira charmosa, celebrando o volume e o movimento dos fios.