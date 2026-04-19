A saúde dental é uma preocupação crescente, especialmente após os 50 anos, quando a estrutura dos dentes pode se tornar mais vulnerável. Para fortalecer os dentes e protegê-los contra quebras, é essencial uma dieta equilibrada que inclua uma combinação de minerais e vitaminas.

Fontes de cálcio e fósforo

Os dentes são majoritariamente compostos por hidroxiapatita, que depende de cálcio e fósforo para se manter densa. Alimentos como laticínios, incluindo queijo, iogurte e leite, são ricos em cálcio. O queijo, em particular, contém caseína, uma proteína que auxilia na reparação do esmalte dental. Ovos também são uma excelente fonte de fósforo, fundamental para manter a dureza dos dentes.

Vegetais e fibras

Vegetais crocantes, como maçã, cenoura e pepino, são ricos em fibras e exigem mais mastigação, o que estimula a produção de saliva. A saliva é um mecanismo natural de defesa que ajuda a neutralizar ácidos na boca e repõe minerais nos dentes. Folhas verdes escuras, como espinafre e couve, também são benéficas, pois são ricas em cálcio e ácido fólico, que promovem a saúde das gengivas.

Proteínas e oleaginosas

As castanhas e amêndoas são fontes importantes de magnésio e fósforo. As amêndoas, em particular, contêm altos níveis de cálcio e pouco açúcar, tornando-se uma opção saudável para lanches. Peixes como sardinha e salmão são ricos em vitamina D, essencial para a absorção de cálcio. Sem a vitamina D, os dentes podem se tornar frágeis, mesmo com uma dieta rica em cálcio.

O papel do chá e da água

Chás, como o verde e o preto, contêm polifenóis que combatem as bactérias que causam a placa. Além disso, muitos chás possuem flúor natural, que é benéfico para o esmalte dental. A água fluoretada é outra forma eficaz de remineralizar os dentes ao longo do dia, ajudando a manter a saúde bucal.