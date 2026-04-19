O Estatuto da Pessoa Idosa assegura uma série de direitos fundamentais para garantir dignidade e proteção a este grupo. Compreender esses direitos é essencial para que os idosos e suas famílias possam reivindicá-los e assegurar uma vida mais digna e justa. Entre os direitos garantidos, destacam-se:

Atenção Integral à Saúde: Os idosos têm direito a cuidados completos de saúde por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), com acesso a ações de prevenção e recuperação.

Direito a Acompanhante: Durante internações ou observações em hospitais, os idosos têm o direito de ter um acompanhante ao seu lado.

Medidas de Proteção: Sempre que seus direitos estiverem ameaçados, os idosos podem exigir medidas de proteção contra ações ou omissões que coloquem sua segurança em risco.

Desconto em Eventos: Os idosos têm direito a pelo menos 50% de desconto nos ingressos para eventos culturais, esportivos e de lazer.

Gratuidade no Transporte Coletivo: A gratuidade é garantida no transporte coletivo urbano e semiurbano, com a reserva de 10% dos assentos para idosos.

Vagas no Transporte Interestadual: Para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, são garantidas duas vagas gratuitas no transporte interestadual, além de 50% de desconto para quem exceder as vagas.

Vagas em Estacionamentos: O Estatuto assegura que 5% das vagas em estacionamentos públicos e privados sejam reservadas para pessoas idosas.

Prioridade Judicial: Os idosos têm prioridade na tramitação de processos e procedimentos judiciais, o que é crucial para garantir que suas demandas sejam tratadas com urgência.

Benefício de Prestação Continuada (BPC): A partir dos 65 anos, os idosos têm direito a requerer o BPC, caso não tenham meios de prover sua própria subsistência.

Acréscimo na Aposentadoria: Em casos especiais, é garantido um acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez.

Notificação de Violência: Casos de suspeita ou confirmação de violência contra idosos devem ser notificados pelos serviços de saúde às autoridades competentes, garantindo que os casos sejam tratados com a seriedade necessária.