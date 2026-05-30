Conseguir a CNH de graça já é uma possibilidade em vários estados do país, mas existem seis condições consideradas essenciais para participar do programa. A iniciativa, conhecida como CNH Social, atende pessoas de baixa renda e cobre os principais custos da habilitação, justamente para ampliar o acesso ao documento.

A medida passou a valer após a sanção da Lei nº 15.153/2025, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro e autorizou os Detrans estaduais a utilizarem parte do dinheiro arrecadado com multas de trânsito. No entanto, cada estado pode criar regras próprias para selecionar os candidatos.

Entre as exigências mais comuns estão ter 18 anos ou mais e saber ler e escrever. Além disso, o interessado precisa estar inscrito no CadÚnico e comprovar baixa renda familiar, já que o programa é voltado exclusivamente para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Outro ponto importante é que o candidato deve residir no estado onde pretende fazer a inscrição. Em casos de primeira habilitação, também é necessário não possuir CNH, condição exigida justamente para garantir prioridade a quem nunca teve acesso ao documento.

A CNH gratuita pode incluir exames médicos e psicológicos, aulas teóricas, curso prático, provas e até mesmo a emissão da carteira. Apesar disso, as vagas costumam ser limitadas e distribuídas conforme critérios sociais definidos pelos Detrans estaduais.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Como funciona a inscrição para a CNH Social

Os interessados devem acompanhar os editais publicados pelos Detrans ao longo do ano. O processo normalmente acontece pela internet, com preenchimento de formulário, envio de documentos e informações relacionadas à renda e ao número do CadÚnico.

Depois da inscrição, os candidatos passam por análise e aguardam o resultado divulgado pelo próprio Detran. Caso sejam aprovados, precisam seguir o cronograma definido para exames, aulas e provas, já que o benefício cobre todas as etapas previstas no processo de habilitação.