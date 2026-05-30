Com a definição dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026, pedimos para a IA antecipar quem levará a melhor e avançará de fase. Ao todo, são 16 clubes envolvidos nessa etapa da disputa. Oito passarão para as quartas, enquanto os outros oito ficarão pelo caminho na briga pelo título.

Para o Gemini, inteligência artificial do Google, todas as eliminatórias serão complicadas para os envolvidos. Mas os seguintes times levarão a melhor e seguirão no caminho da taça do torneio nacional: Fluminense, Corinthians, Grêmio, Athletico-PR, Atlético-MG, Santos, Cruzeiro e Palmeiras.

Confira abaixo as análises da IA para as oitavas da Copa do Brasil:

Fluminense x Vasco

Análise: Em clássicos cariocas de mata-mata, o equilíbrio é a regra. No entanto, o Fluminense decide no Maracanã e possui um modelo de jogo mais consolidado nos últimos anos. Quem passa: Fluminense. O fator casa no jogo de volta deve prevalecer.

Corinthians x Internacional

Análise: O Corinthians tem a “mística” da Copa do Brasil a seu favor e decide na Neo Química Arena, onde é extremamente forte. O Inter tem oscilado em momentos decisivos de mata-mata. Quem passa: Corinthians. A força do atual campeão em Itaquera é o diferencial.

Grêmio x Mirassol

Análise: Embora o Mirassol seja um time muito bem organizado e perigoso, enfrentar o Grêmio em Porto Alegre em uma Copa do Brasil é uma das tarefas mais difíceis do futebol brasileiro. Quem passa: Grêmio. A tradição “copeira” e o elenco superior devem encerrar a zebra paulista.

Vitória x Athletico-PR

Análise: O Vitória faz do Barradão um caldeirão, mas o Athletico-PR tem mais profundidade de elenco e costume com as fases finais desta competição. Quem passa: Athletico-PR. A maturidade tática do Furacão deve superar o ímpeto baiano em dois jogos.

Créditos: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Juventude x Atlético-MG

Análise: O Juventude é muito forte no Alfredo Jaconi, mas o Galo tem peças individuais que podem decidir um jogo em um lance isolado, especialmente se o Juventude se expuser para decidir em casa. Quem passa: Atlético-MG. A qualidade técnica superior do Galo deve garantir a vaga, mesmo sob pressão em Caxias.

Remo x Santos

Análise: O Mangueirão lotado é um trunfo, mas o Santos vive um momento de reconstrução estável e tem sido eficiente fora de casa. Quem passa: Santos. O Peixe deve segurar a pressão no Pará e resolver na Vila (ou manter a vantagem construída na ida).

Cruzeiro x Chapecoense

Análise: O Cruzeiro é o maior campeão do torneio e vive um momento de estabilidade financeira e técnica. A Chapecoense mostrou superação, mas o Mineirão costuma ser implacável. Quem passa: Cruzeiro. A camisa e a regularidade pesam a favor da Raposa.

Fortaleza x Palmeiras

Análise: O confronto mais equilibrado tecnicamente. O Fortaleza decide no Castelão, onde é fortíssimo, mas o Palmeiras de Abel Ferreira é o time mais competitivo do país em mata-matas. Quem passa: Palmeiras. Pelo histórico de frieza em decisões, o Verdão leva uma pequena vantagem, mesmo decidindo fora.