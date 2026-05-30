Motoristas podem acabar recebendo multa no trânsito por um detalhe bastante comum que passa despercebido em semáforos e congestionamentos. A situação envolve justamente uma regra ligada à distância entre veículos, algo que faz parte das normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

O erro acontece quando o condutor deixa de manter uma distância segura do carro à frente durante as paradas no trânsito. A chamada “lei da sinaleira” determina justamente que os veículos preservem um espaço seguro frontal e lateral, mesmo quando estão parados em filas ou semáforos.

Embora o Código de Trânsito Brasileiro não estabeleça uma medida exata em metros para essas situações, a recomendação é baseada no bom senso. Ainda assim, a orientação mais conhecida é deixar um espaço equivalente a cerca de um carro entre os veículos, o que representa aproximadamente 2 a 3 metros.

A recomendação existe porque imprevistos podem ocorrer até mesmo com os carros parados. Caso o veículo da frente precise dar ré ou aconteça uma colisão traseira, esse espaço ajuda a evitar uma nova batida e reduz os riscos de danos maiores.

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O que prevê o Código de Trânsito Brasileiro

Segundo o Artigo 192 do CTB, deixar de guardar a distância de segurança entre veículos é considerado infração grave. A regra vale justamente para reforçar medidas de direção defensiva e aumentar a segurança em cruzamentos, filas e congestionamentos.

Quem desrespeita essa orientação pode receber multa e ainda ter 5 pontos registrados na Carteira Nacional de Habilitação. Mesmo sem uma metragem obrigatória prevista na legislação, manter distância continua sendo uma das recomendações mais importantes para evitar acidentes no trânsito.

Além da possibilidade de punição, o cuidado também ajuda a prevenir transtornos em situações inesperadas do dia a dia. Pequenas atitudes durante as paradas no trânsito podem fazer diferença justamente para evitar colisões e prejuízos aos motoristas.