Um dos jogadores de futebol mais bem sucedidos financeiramente da história, Ronaldo Fenômeno é dono de uma mansão duplex. O imóvel de luxo do ex-atacante da Seleção Brasileira fica em Miami, Estados Unidos, e custou nada menos que R$ 40 milhões.

Adquirida pelo craque em março, a cobertura de 471 m² de área interna fica no Onda Residences, condomínio de alto padrão situado em Bay Harbor Islands. O edifício conta com 41 apartamentos e tem vista privilegiada para a Baía de Biscayne.

São cinco quartos, cinco banheiros, escritório, sala de mídia e amplos ambientes integrados. A suíte principal é um dos destaques da casa, com banheiro revestido em mármore, closet amplo e penteadeira. Um hall privativo dá acesso à área social, composta por sala de estar, sala de jantar e cozinha planejada equipada.

Do lado de fora, a área externa soma quase 200 m² de terraços e foi pensada para receber convidados. A mansão também conta com piscina privativa distribuída em dois níveis, churrasqueira e um lounge suspenso com vista panorâmica.

Créditos: Instagram/Ronaldo

Ronaldo Fenômeno possui fortuna bilionária

Conforme destacado anteriormente, Ronaldo é um dos jogadores de futebol mais bem sucedidos financeiramente da história. Ao longo de sua carreira, o camisa 9 soube como poucos explorar sua imagem em uma época em que essa prática era pouco comum.

Além do dinheiro que fez no futebol e com sua imagem, o Fenômeno também passou a faturar e muito como empresário. Ronaldo Academy, Oddz Network, R9 Gestão Patrimonial & Financeira e Tara Sports são alguns de seus empreendimentos no mundo dos negócios.

O atacante também atuou como dono de clubes como Cruzeiro e Real Valladolid, da Espanha. Não por acaso, é uma das figuras do esporte bretão mais bem sucedidas financeiramente. Estima-se que sua fortuna atual esteja na casa de R$ 1 bilhão.