Fachadas de vidro está em destaque nas últimas atualizações divulgadas sobre o assunto. Imóveis residenciais no país começam a aposentar as tradicionais estruturas de ferro na fachada em troca de um visual mais aberto.

A substituição reflete uma mudança estética que prioriza a visibilidade e afasta o aspecto de clausura comum em construções antigas. Arquitetos apontam o uso de vidro laminado como a principal alternativa para substituir os antigos portões altos e muros fechados.

O material garante segurança e transforma a relação entre o interior da residência e a rua.

Como funciona a estrutura de vidro laminado: fachadas de vidro

A composição desse tipo de revestimento utiliza duas ou mais lâminas unidas por uma camada intermediária de material plástico. O polivinil butiral, conhecido pela sigla PVB. Atua como o elemento central que segura os estilhaços em caso de impacto forte.

Essa tecnologia impede que o painel se desintegre quando recebe pancadas fortes, oferecendo proteção eficiente contra tentativas de arrombamento. A engenharia do material combina transparência e resistência estrutural para fachadas residenciais modernas.

Vantagens térmicas e economia de energia

A entrada de luz solar direta aumenta de forma expressiva e reduz a necessidade de acender lâmpadas durante o dia. Os moradores percebem uma economia visível na conta de luz ao aproveitar a claridade natural nos cômodos frontais.

O tratamento especial aplicado aos painéis reflete os raios solares e bloqueia parte do calor excessivo vindo de fora. O site Mariglass aponta que o sistema também pode receber painéis fotovoltaicos para captação de energia limpa.