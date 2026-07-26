A possibilidade de ver Pep Guardiola no comando da Seleção Brasileira costuma animar parte dos torcedores que preferem um estilo de jogo mais ofensivo e de posse de bola. No entanto, uma eventual troca de Carlo Ancelotti pelo técnico espanhol envolveria custos importantes e, no cenário atual, não parece estar nos planos da CBF.

O primeiro gasto seria a rescisão contratual de Ancelotti. O acordo entre o treinador italiano e a Confederação Brasileira de Futebol prevê uma multa de 1 milhão de euros em caso de encerramento do vínculo antes da Copa do Mundo de 2030. Na cotação atual, o valor gira em torno de R$ 5,8 milhões.

Além da indenização, a entidade precisaria manter um investimento elevado com a comissão técnica. Ancelotti recebe atualmente cerca de R$ 6 milhões por mês para dirigir a Seleção. Caso Guardiola fosse contratado, a tendência é que o espanhol exigisse uma remuneração semelhante, já que figura entre os treinadores mais valorizados do futebol mundial.

Por outro lado, existe um fator que poderia reduzir os custos da operação. Guardiola está livre no mercado, o que significa que a CBF não precisaria desembolsar qualquer quantia para negociar sua liberação junto a outro clube, eliminando uma eventual taxa de transferência.

Apesar das especulações, a troca segue distante da realidade. A CBF mantém confiança no trabalho de Carlo Ancelotti e não sinalizou qualquer intenção de interromper o contrato. Dessa forma, a chegada de Guardiola à Seleção Brasileira permanece apenas como um desejo de parte da torcida, sem indicativos concretos de que possa acontecer nos próximos anos.