Aposentado do futebol há anos, David Beckham é dono de uma mansão cinematográfica em Miami, nos Estados Unidos. O ex-jogador dispõe de uma casa avaliada em US$ 72,3 milhões, que na cotação atual corresponde a aproximadamente R$ 360 milhões e mais parece um hotel de luxo.

Resultado de um projeto moderno e estrutura de alto padrão, o imóvel reúne conforto, sofisticação e uma longa lista de comodidades voltadas ao bem-estar e ao entretenimento da família. A residência segue a estética contemporânea da área mais abastada da cidade situada no estado da Flórida.

A arquitetura moderna, os amplos espaços internos e a vista privilegiada para a água, reforçam o perfil exclusivo da propriedade e o apelo visual. Para se ter uma dimensão da mansão, ela conta com 9 quartos e 13 banheiros, além de rooftop, cinema, spa, academia, piscina com borda infinita e cozinha externa.

Créditos: Instagram/David Beckham

Um tipo de distribuição dos espaços que é comum em residências de luxo voltadas para famílias grandes, recepções privadas e estadias prolongadas. David é casado com a ex-cantora e modelo Victoria desde 1999. O casal possui três filhos: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper.

David Beckham é dono do Inter Miami

Depois de pendurar as chuteiras, o ex-meia passou a se dedicar às atividades de dirigente nos bastidores do futebol. Em 2018, fundou o Inter Miami, clube que administra com o auxílio dos irmãos Jorge Mas e Jose Mas, que se tornaram sócios em 2021.

Ao longo da carreira, Beckham vestiu as camisas de Manchester United, Real Madrid, Milan, Paris Saint-Germain e Los Angeles Galaxy. Com a Seleção da Inglaterra, disputou as Copas do Mundo de 1998, 2002 e 2006.

David foi um dos primeiros popstar do futebol, extrapolando as quatro linhas e adentrando outras áreas como o mundo da moda e das celebridades. Feito esse que foi impulsionado pelo relacionamento com Victoria no auge das Spice Girls.