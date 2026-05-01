Um médico revelou qual fruta é eficaz para aqueles que lutam contra o desejo incontrolável por doces. Essa fruta, além de saborosa, oferece benefícios nutricionais e pode ajudar a satisfazer a vontade de açúcar de maneira mais equilibrada.

O impulso por consumir doces é frequentemente influenciado por fatores biológicos e psicológicos, levando o cérebro a buscar recompensas rápidas, como o açúcar. De acordo com o médico espanhol Juan Manuel Felices, o abacaxi contém bromelina, uma enzima que facilita a digestão e ajuda a quebrar proteínas.

Essa enzima provoca uma leve sensação de formigamento na língua, que temporariamente satura os receptores gustativos, reduzindo assim o desejo por açúcar. Essa característica torna o abacaxi um aliado valioso para quem busca controlar a vontade de comer doces.

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Benefícios nutricionais do abacaxi

Além de auxiliar na redução do desejo por açúcar, o abacaxi é uma fruta com valor nutricional significativo. Ele é rico em fibras, vitamina C, ácido fólico e iodo, e possui um teor calórico moderado.

A bromelina, seu principal componente, não só ajuda na digestão, mas também pode ter propriedades anti-inflamatórias, contribuindo para a redução de inchaço e dor após exercícios intensos ou procedimentos cirúrgicos.

Pesquisas científicas estão investigando o papel da bromelina na diminuição do risco de alguns tipos de câncer e no alívio dos sintomas da artrite reumatoide, devido à sua ação anti-inflamatória.

Além disso, o abacaxi pode fortalecer o sistema imunológico, combatendo o estresse oxidativo e ajudando na prevenção de infecções virais e bacterianas, especialmente em crianças. O médico enfatiza que ter vontade de comer doces ocasionalmente não é um problema, desde que haja equilíbrio na alimentação.