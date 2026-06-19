Se você pensa que somente o Bolsa Família será pago no Caixa Tem neste mês de junho, saiba que você está enganado. Tem outro benefício, confirmado pelo governo, que estará caindo na conta de muitos brasileiros.

Em 2026, os estudantes do ensino médio regular continuam recebendo os incentivos financeiros do programa Pé-de-Meia. O benefício inclui uma parcela de R$ 200 pela matrícula, até nove parcelas de R$ 200 pela frequência escolar.

Além disso, tem uma parcela de R$ 200 pela participação nos dois dias do Enem — destinada apenas aos concluintes do ensino médio — e uma parcela de R$ 1.000 pela aprovação ao final do ano letivo.

Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também permanecem contemplados pelo programa. Nesse caso, o benefício é composto por uma parcela de R$ 200 pela matrícula, até oito parcelas de R$ 225, limitadas a quatro por semestre, além de R$ 200 pela participação no Enem para os concluintes e R$ 1.000 pela aprovação na série cursada.

Os pagamentos seguem um calendário definido pelo Ministério da Educação (MEC). Em 2026, os participantes vem tendo mais oportunidades de receber as parcelas caso seja necessário corrigir informações cadastrais ou acadêmicas.

Ao todo, são disponibilizadas 15 janelas de pagamento, permitindo que os valores sejam depositados à medida que as redes de ensino encaminham os dados dos estudantes ao MEC.

Créditos: Divulgação/MEC

Calendário de pagamentos do ensino médio regular, 4ª parcela ainda em junho

Parcelas mensais

1ª parcela: de 23 a 30 de março de 2026;

2ª parcela: de 27 de abril a 4 de maio de 2026;

3ª parcela: de 25 de maio a 1º de junho de 2026;

4ª parcela: de 29 de junho a 6 de julho de 2026;

5ª parcela: de 24 a 31 de agosto de 2026;

6ª parcela: de 21 a 28 de setembro de 2026;

7ª parcela: de 19 a 26 de outubro de 2026;

8ª parcela: de 23 a 30 de novembro de 2026;

9ª parcela: de 21 a 28 de dezembro de 2026;

10ª parcela: de 25 de janeiro a 1º de fevereiro de 2027

Pagamentos por correção de dados

Entre março e junho de 2027, poderão ser liberadas parcelas que deixaram de ser pagas anteriormente devido a inconsistências ou pendências nos dados dos estudantes, desde que as informações sejam posteriormente corrigidas pelas redes de ensino.

Calendário do Pé-de-Meia para estudantes da EJA

Primeiro semestre

1ª parcela: de 23 a 30 de março de 2026;

2ª parcela: de 27 de abril a 4 de maio de 2026;

3ª parcela: de 25 de maio a 1º de junho de 2026;

4ª parcela: de 29 de junho a 6 de julho de 2026.

Segundo semestre