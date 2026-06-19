Ativo no mercado de transferências, o Flamengo tem trabalhado para se qualificar em diferentes modalidades. Nesta quarta-feira (17), o clube carioca anunciou contratações para o time Sub-16 de futebol e também para a equipe de basquete, visando a próxima temporada do Novo Basquete Brasil (NBB).

No futebol, a novidade é o primeiro contrato profissional do lateral-direito Ricardo Pietro, que integra o plantel Sub-16. O jovem jogador chegou ao Mengão em abril do ano passado e se firmou no grupo da categoria. O compromisso firmado entre as partes vale até 2029.

Já no basquete, a boa nova é o ala Didi Louzada. Aos 26 anos de idade, o atleta da Seleção Brasileira retorna às quadras nacionais após passagem pelo Sunrockers Shibuya, do Japão. Ele, que já vestiu a camisa rubro-negra anteriormente, afirma que vive um momento melhor em termos de confiança e mentalidade.

Estou em um momento em que quero reescrever minha história. Acho que o Didi de hoje chega com uma confiança maior e uma mentalidade muito mais forte do que na minha primeira passagem. Minha expectativa é muito alta para chegar bem e ajudar o Flamengo desde o início”, disse Didi.

Créditos: Instagram/Didi Louzada

Didi foi campeão no Flamengo

Defendendo as cores do Mengo na temporada 2023/2024, Didi conquistou o Super 8 e foi vice NBB e da Basketball Champions League Americas (BCLA). Ao deixar a Gávea, se transferiu para o Franca, time pelo qual foi campeão do NBB de 2024/25, sendo eleito o MVP das finais contra o Minas.

“Estou muito feliz de estar voltando. Minha família também está feliz de retornar ao Brasil e jogar novamente pelo Flamengo. Temos um carinho enorme pelo Rio e pelo clube. A expectativa é grande. Estou voltando mais maduro depois de uma temporada muito boa no Japão, onde consegui impor meu ritmo de jogo em um basquete muito rápido e tático”, acrescentou o ala.