Você que está acompanhando as transmissões da Copa do Mundo e está de olho aberto na internet, já deve ter visto uma discussão envolvendo o chamado delay (atraso na chegada da imagem), entre os veículos que transmitem o Mundial aqui para o Brasil.

Afinal de contas, no futebol, cada segundo faz diferença. Por isso, a discussão sobre qual plataforma apresenta o maior atraso na transmissão das partidas se tornou um dos assuntos mais comentados entre os torcedores nas redes sociais durante a Copa.

Entre os serviços disponíveis, a Cazé TV aparece como a plataforma com maior delay. Por operar via streaming, em plataformas como o YouTube, a transmissão costuma ter um atraso de aproximadamente 15 a 40 segundos em comparação com a TV aberta — em alguns casos, o dobro do registrado pelo Globoplay.

Na outra ponta está o SBT, que oferece a transmissão mais próxima do tempo real no Brasil. A TV Globo vem logo atrás, com um atraso praticamente imperceptível, medido em apenas milésimos de segundo.

Já o Globoplay, apesar de ser o serviço oficial de streaming da Globo, registra uma defasagem de cerca de quatro segundos em relação à transmissão linear. O maior atraso da Cazé TV se explica pela necessidade de processamento e distribuição do sinal pela internet, um processo que naturalmente exige mais tempo.

Créditos: Divulgação/GE TV

GE TV apresenta um pequeno atraso em relação a Globo

Ainda dentro do Globoplay, outra plataforma de destaca com o envio da imagem para os espectadores: estamos falando da GETV. O novo canal lançado pelo Grupo Globo em setembro de 2025 vem surpreendendo. O veículo tem apresentado apenas 2 segundos de atraso em relação a transmissão da própria Rede Globo.

Para Rômulo Vieira da Silva, diretor de Estratégia e Planejamento da Agência End To End, a diferença de alguns segundos entre a TV aberta e o streaming é um detalhe técnico que ganhou relevância nesta Copa por evidenciar diferentes formas de consumo.

“Quem acompanha pela TV, quase em tempo real, valoriza o ritual coletivo: a seleção em campo, os amigos reunidos e o gol acontecendo para todos ao mesmo tempo. Já quem aceita o delay do streaming busca outra experiência, em que a partida se completa nas conversas, nas reações e na comunidade digital que se forma em torno do jogo”, afirma o especialista.