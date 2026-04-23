Nos últimos tempos, os golpes envolvendo Pix têm se tornado uma preocupação crescente no Brasil. Essa modalidade de pagamento, que oferece agilidade e praticidade, também tem sido explorada por criminosos que utilizam técnicas sofisticadas para enganar as vítimas.

O aumento desses golpes é alarmante, pois os golpistas têm se tornado mais habilidosos em manipular situações, criando cenários que induzem as pessoas a realizarem transações financeiras sem a devida verificação.

A Polícia Militar de Itaúna emitiu um alerta à população, enfatizando que esses crimes não se limitam a uma única região, mas afetam cidadãos em todo o país. Por meio de engenharia social, os criminosos conseguem manipular as emoções das vítimas, fazendo com que elas acreditem que estão ajudando amigos ou familiares em situações de emergência.

Técnicas utilizadas pelos golpistas

Os golpistas empregam diversas táticas para manipular suas vítimas. Entre as práticas mais comuns estão mensagens que se passam por pedidos de ajuda de familiares ou amigos. Além disso, eles criam cenários de urgência que induzem as pessoas a realizar transferências financeiras sem a devida verificação.

Outro método frequentemente utilizado pelos criminosos envolve comunicações fraudulentas que se apresentam como mensagens de instituições oficiais. Essas mensagens podem parecer legítimas, levando as pessoas a acreditar que estão lidando com entidades confiáveis.

A Polícia Militar recomenda que a população mantenha um nível elevado de atenção. É fundamental desconfiar de solicitações inesperadas e sempre confirmar a veracidade das informações antes de realizar qualquer transação financeira. A verificação pode ser feita por meio de canais oficiais, como sites ou números de telefone que já são conhecidos e confiáveis.

A Polícia Militar orienta que qualquer suspeita de golpe deve ser comunicada. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181. Essa linha de comunicação é uma ferramenta importante para que a população possa colaborar na identificação e na neutralização de ações criminosas.