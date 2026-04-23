O ambiente interno costuma mudar quando decisões passam a ser tratadas com mais urgência dentro de um clube. Resultados recentes influenciam diretamente o planejamento, justamente em fases onde ajustes se tornam inevitáveis. No entanto, nem sempre essas mudanças aparecem de forma imediata dentro de campo.

O Santos já trabalha com esse cenário e projeta movimentações para a próxima janela de transferências. A pedido de Cuca, o clube definiu três posições como prioridade para reforçar o elenco no segundo semestre.

Prioridades já estão definidas

A diretoria santista estabeleceu a busca por um zagueiro, um lateral e um meia para a sequência da temporada. Essas posições foram identificadas como pontos de atenção, justamente após avaliações internas recentes. No entanto, a ideia vai além de apenas preencher lacunas no elenco.

O objetivo é elevar o nível competitivo com contratações pontuais e mais eficientes. O clube não pretende apostar em nomes de grande impacto, priorizando atletas que possam agregar dentro da realidade atual. Até mesmo o perfil buscado mostra uma mudança clara na forma de atuar no mercado.

A análise interna também leva em consideração o desempenho coletivo nas competições em andamento. O entendimento é de que o elenco precisa de ajustes específicos para conseguir responder melhor em campo. No entanto, as escolhas devem seguir critérios técnicos definidos pela comissão.

Créditos: Raul Baretta/Santos

Estratégia muda no mercado

O Santos não deve investir em jogadores com salários considerados fora do padrão financeiro atual. A folha já é vista como elevada, justamente o que exige mais cautela nas próximas movimentações. No entanto, reforços seguem no planejamento da diretoria para o segundo semestre.

A expectativa interna é trazer peças que aumentem o nível do elenco sem gerar desequilíbrio financeiro. O objetivo é encontrar atletas que se encaixem no modelo de jogo de Cuca. Até mesmo as negociações devem seguir uma linha mais controlada e estratégica.

A mudança de postura também indica uma preocupação maior com o equilíbrio do grupo ao longo da temporada. O clube busca evitar riscos que possam comprometer o planejamento estabelecido. No entanto, a necessidade de evolução dentro de campo segue como prioridade absoluta.

Créditos: Raul Baretta/Santos

Reformulação também está no radar

Além das chegadas, o Santos também avalia a saída de alguns jogadores do elenco atual. Parte do grupo não convenceu o treinador Cuca, justamente o que abre espaço para mudanças. No entanto, a reformulação deve acontecer de forma pontual.

A ideia é ajustar o elenco sem promover mudanças drásticas que afetem a estrutura do time. O clube entende que algumas peças precisam ser substituídas para melhorar o desempenho coletivo. Até mesmo esse processo deve acontecer de forma gradual ao longo da janela.

O momento do clube é considerado delicado nas competições que disputa atualmente. A equipe enfrenta dificuldades na Copa Sul-Americana e também na parte inferior do Campeonato Brasileiro. No entanto, há expectativa de reação com os ajustes planejados.

A diretoria trabalha com a ideia de que o segundo semestre pode ser decisivo para o futuro da equipe. O planejamento envolve reforços, saídas e reorganização interna para melhorar o rendimento. Até mesmo o cenário atual reforça a necessidade de respostas rápidas dentro de campo.