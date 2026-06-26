O Botafogo oficializou nesta sexta-feira (26) a saída do goleiro Neto. Clube e atleta chegaram a um acordo para encerrar o vínculo, e a rescisão contratual já foi registrada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, encerrando a passagem do jogador pelo elenco alvinegro.

Apesar de possuir contrato válido até junho de 2027, Neto deixou o clube de forma amigável. As partes acertaram que o Botafogo quitará parte dos valores pendentes, enquanto o goleiro fica livre para definir seu futuro. A informação é de que o atleta está próximo de acertar com uma nova equipe para a sequência da temporada.

A saída do goleiro também representa um alívio para a folha salarial do clube, já que Neto figurava entre os jogadores com os vencimentos mais elevados do elenco. A diretoria busca reorganizar as finanças e abrir espaço para possíveis movimentações no mercado de transferências.

Entretanto, a situação de Bastos também passou a preocupar os dirigentes. Segundo o jornalista Wellington Arruda, do FogãoNET, o defensor angolano não se apresentou na reapresentação do grupo e não forneceu qualquer justificativa para a ausência, o que gerou forte insatisfação internamente.

Diante do episódio, a diretoria estuda aplicar punições ao zagueiro, incluindo uma multa disciplinar. Além disso, uma rescisão contratual também não está descartada, caso o impasse permaneça. Bastos tem vínculo com o Botafogo até dezembro de 2026, mas seu futuro no clube passa a ser tratado com grande incerteza diante dos acontecimentos recentes.