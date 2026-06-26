O Athletico-PR segue movimentando o mercado de transferências em busca de reforços para a sequência da temporada. O clube paranaense oficializou na quinta-feira (25) a contratação do lateral-direito Gilberto, de 33 anos, que estava defendendo o Bahia. O experiente jogador assinou vínculo válido até o fim de 2027 e chega para ampliar as opções do setor defensivo.

Antes do anúncio de Gilberto, o Furacão já havia confirmado outras duas contratações. O zagueiro Bruno Baldini, de apenas 19 anos, foi adquirido após se destacar pelo Avaí, enquanto o atacante colombiano Jorge Rivaldo, ex-Rionegro Águilas, também passou a integrar o elenco rubro-negro como aposta para o setor ofensivo.

Mesmo com as recentes chegadas, a diretoria continua atenta ao mercado. Um dos nomes analisados é o do zagueiro Samir, de 31 anos, revelado nas categorias de base do Flamengo. O defensor foi oferecido ao Athletico-PR e tem situação contratual favorável, já que está próximo do encerramento de seu vínculo com o Al-Najma, da Arábia Saudita.

Ao longo da carreira, Samir acumulou passagens por importantes clubes do futebol internacional, como Udinese, da Itália, Watford, da Inglaterra, e Tigres, do México. Além disso, vestiu a camisa das seleções brasileiras de base, experiência que pesa positivamente na avaliação da diretoria atleticana.

Enquanto o Athletico busca reforçar seu elenco, um ex-jogador do clube continua em alta no futebol europeu. Destaque da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, o volante Bruno Guimarães despertou o interesse do Arsenal.

Segundo informações divulgadas, o clube londrino apresentou uma proposta inicial de 55 milhões de libras, equivalente a cerca de R$ 377 milhões. O Newcastle recusou a oferta, mas os ingleses já esperam uma nova investida dos Gunners. Capitão e uma das principais referências da equipe, Bruno Guimarães só deverá ser negociado caso algum interessado aceite pagar as 80 milhões de libras (R$ 547,7 milhões) estipuladas pelo Newcastle como valor mínimo para liberar o meio-campista.