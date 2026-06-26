Espanha e Uruguai protagonizam um dos confrontos mais aguardados da última rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. A seleção espanhola lidera a chave com quatro pontos e precisa apenas de um empate para confirmar a primeira colocação.

Já o Uruguai, que soma dois pontos após dois empates, entra em campo pressionado em busca da primeira vitória para garantir a classificação. Em caso de derrota, a celeste arruma as malas e dá adeus a competição.

Pensando nesse importante duelo, perguntamos para a Inteligência Artificial Gemini, quem leva a melhor no confronto. E a tecnologia fez a análise e antecipou o placar desse duelo entre europeus e sul-americanos.

Como chegam as equipes para a partida decisiva

O duelo coloca frente a frente duas equipes com estilos bem definidos. A Espanha aposta na posse de bola, na troca rápida de passes e na qualidade técnica de sua nova geração.

Do outro lado, o Uruguai de Marcelo Bielsa deve investir em uma marcação intensa no meio-campo e em transições rápidas para neutralizar o jogo espanhol e explorar os espaços deixados pela defesa adversária.

IA aposta em uma partida sem vencedor

De acordo com o Gemini, a expectativa é de uma partida equilibrada e bastante disputada no Estádio de Guadalajara, no México. Embora a Celeste tenha a necessidade de vencer, a maior eficiência ofensiva e a organização da Espanha podem fazer a diferença nos momentos decisivos do confronto.

Segundo a IA, o palpite para a partida é um empate por 1 a 1, mas uma vitória espanhola por 2 a 1 também aparece como um cenário bastante provável. O confronto será disputado nesta sexta-feira (26), às 21h (horário de Brasília), e promete fortes emoções na definição do Grupo H.