A classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo de 2026 foi marcada por uma comemoração polêmica. Após vencer a Inglaterra por 2 a 1 e garantir presença na decisão do torneio, jogadores argentinos apareceram no gramado do Estádio de Atlanta ao lado de uma faixa com a mensagem “as Malvinas são argentinas”, referência à disputa histórica pelo arquipélago.

A manifestação, porém, contrariou uma determinação da Fifa antes da partida. A entidade havia proibido qualquer tipo de bandeira, faixa ou mensagem relacionada à Guerra das Malvinas, conflito entre Argentina e Reino Unido ocorrido em 1982. A medida tinha como objetivo evitar provocações e manifestações políticas durante o confronto.

Mesmo com a possível infração, a Argentina dificilmente corre risco de ser retirada da final da Copa do Mundo. Especialistas apontam que uma eventual punição da Fifa deve ficar restrita a uma penalização financeira, como uma multa aplicada à federação argentina, sem interferir no resultado esportivo ou na participação da equipe na decisão.

Nas imagens da comemoração, alguns dos principais jogadores da seleção, como Lionel Messi, Lisandro Martínez, Cristian Romero e Giuliano Simeone, aparecem próximos ao material. Pouco depois, a faixa deixou o campo e foi levada para a área das arquibancadas do estádio.

A questão das Malvinas continua sendo um dos temas mais sensíveis da relação entre Argentina e Reino Unido. O arquipélago, chamado de Falkland pelos britânicos, é administrado pelo Reino Unido desde o século XIX, mas permanece sendo reivindicado pelos argentinos como parte de seu território.

A guerra entre os dois países aconteceu durante 74 dias, entre abril e junho de 1982. O conflito terminou com a vitória britânica e deixou mais de 900 mortos, sendo 649 argentinos, 255 britânicos e três habitantes das ilhas.

Mesmo décadas após o confronto, a soberania das Malvinas continua sendo motivo de disputa diplomática. A aparição da faixa durante a celebração argentina reacendeu o debate e pode render uma nova análise da Fifa sobre o comportamento dos envolvidos.