Lionel Messi e Lamine Yamal nunca se enfrentaram como profissionais no Barcelona da primeira equipe. Ambos emergiram da famosa La Masia, mas suas trajetórias divergiram antes de o garoto subir ao time principal.

Em 2007, participaram juntos de uma campanha da UNICEF, onde ele banhava o bebê para a causa. A foto virou meme quando o garoto começou a ganhar destaque mundial, simbolizando a passagem de bastão.

La Masia: o berço de talentos: Messi

A escola juvenil do Barcelona, conhecida como La Masia, produz jogadores que brilham em nível mundial. O argentino ingressou na categoria sub-15, enquanto o espanhol chegou à base dez anos depois, ainda bebê.

Quando o capitão já despedia o Barcelona, o prodígio ainda se preparava nas categorias inferiores. Portanto, nunca houve um confronto direto entre eles nas competições oficiais do clube catalão.

O reencontro na final da Copa do Mundo

Nesta domingo, dia 19, a final da Copa do Mundo reunirá o capitão argentino vestindo a camisa da Argentina. Do outro lado, o jovem será titular da Espanha, representando a nova geração que surge na Europa.

A foto de 2007, mostrada nas redes, agora ganha novo significado ao colocar os dois em lados opostos. Para os torcedores, o duelo ilustra a continuidade da tradição da La Masia, que ainda produz estrelas globais.

Em outras ocasiões, ex-jogadores da Masia já se enfrentaram em finais internacionais, mostrando a força da formação. Essas duelos reforçam a ideia de que o clube continua alimentando o cenário mundial com talentos excepcionais.

O estádio de Lusail será palco desse confronto histórico, onde o capitão buscará o último título mundial. Já o prodígio tentará garantir seu primeiro grande troféu internacional, representando a Espanha na partida decisiva.