O Bolsa Família exige atenção de quem é beneficiário. Em algumas ocasiões acontecem mudanças no calendário de pagamentos, como é o caso que vamos citar aqui. Famílias de 124 municípios brasileiros, vão receber a parcela de forma atencipada.

Famílias beneficiárias do Bolsa Família em 124 municípios do Rio Grande do Norte receberão o benefício de forma unificada neste mês de julho. A medida foi anunciada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Juventude (Semasc) e foi adotada em razão da estiagem que atinge diversas regiões do estado.

Créditos: Agência Brasil/Lyon Santos/ MDS

Cronograma tradicional deixa de ser seguido neste caso

Com a unificação do calendário, os pagamentos deixam de seguir o cronograma tradicional, que libera os valores conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Assim, todos os beneficiários contemplados nos municípios autorizados receberão o benefício na mesma data.

De acordo com a coordenadora do Cadastro Único, Mônica Raquel, o pagamento, inicialmente previsto para começar no dia 20 de julho, será antecipado para 18 de julho, permitindo que as famílias tenham acesso aos recursos mais cedo.

A antecipação vale para todos os beneficiários com cadastro regular e atualizado, sem pendências no sistema. A iniciativa do Governo Federal busca oferecer maior suporte às famílias afetadas pela estiagem, garantindo acesso mais rápido ao benefício social.