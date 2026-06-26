Beneficiários do INSS precisam ficar atentos sobre uma importante atualização envolvendo o atendimento do órgão, mais precisamente na próxima segunda-feira (29), dia útil no calendário brasileiro, mas que terá um importante evento.

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão horário especial de atendimento na próxima segunda-feira (29), em razão da partida da seleção brasileira pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O Brasil entra em campo às 14h, e, por isso, as unidades funcionarão apenas até as 11h, retomando o expediente normal na terça-feira (30).

A mudança segue a Portaria MGI nº 4.779/2026, que estabelece regras para o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal em dias de jogos da seleção brasileira durante o Mundial.

Além das agências, o atendimento humano da Central 135 também sofrerá alterações. O serviço ficará suspenso temporariamente entre 13h e 17h, sendo retomado normalmente após esse período.

Já os canais digitais não serão afetados. O atendimento eletrônico da Central 135 continuará disponível 24 horas por dia, assim como o site e o aplicativo Meu INSS, que permitem consultar informações e solicitar serviços normalmente durante todo o dia.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Brasil enfrenta o Japão na próxima fase da Copa do Mundo

Após o empate por 1 a 1 entre Japão e Suécia, os japoneses garantiram a vice-liderança do Grupo F e confirmaram o confronto contra o Brasil, que avançou como líder do Grupo C. A partida será disputada na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, no Texas, valendo vaga nas oitavas de final do Mundial.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti encerrou a fase de grupos com sete pontos e terminou na primeira colocação da chave, levando vantagem sobre o Marrocos nos critérios de desempate. Já o Haiti foi eliminado, enquanto a Escócia ainda depende da classificação entre os melhores terceiros colocados.

O Japão, por sua vez, assegurou a vaga ao empatar com a Suécia na última rodada do Grupo F. Os japoneses terminaram atrás da Holanda, que ficou com a liderança da chave, e agora terão pela frente a seleção brasileira na abertura da fase eliminatória.