Quem é beneficiário do INSS precisa ficar atento as novidades e atualizações envolvendo os mais diversos auxílios. Isso também se aplica a quem busca um benefício. Tanto é, que um aviso geral foi feito para quem tenta o benefício BPC: trata-se de um novo caminho para receber informações.

Desde o último dia 15, os cidadãos que solicitaram o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e possuem uma Avaliação Social agendada no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passarão a receber informações sobre o atendimento também pelo WhatsApp oficial do Governo do Brasil.

A iniciativa tem como objetivo reduzir o número de faltas e facilitar o acompanhamento das etapas do processo pelos requerentes. As mensagens enviadas pelo canal oficial trarão informações como:

Confirmação do agendamento da Avaliação Social;

Data, horário e local do atendimento;

Lembretes sobre a proximidade da data marcada;

Orientações importantes para o comparecimento ao atendimento.

O Benefício de Prestação Continuada é destinado a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social. Diferentemente da aposentadoria, o BPC não exige contribuições prévias ao INSS e garante o pagamento mensal de um salário mínimo aos cidadãos que comprovem baixa renda familiar e atendam aos critérios estabelecidos em lei.

Para solicitar o benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e manter os dados atualizados. O pedido pode ser feito por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.

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Atenção aos golpes que estão circulando

O governo orienta os cidadãos a desconfiarem de mensagens recebidas fora da plataforma Gov.br que solicitem consulta de saldos, atualização de dados cadastrais ou qualquer tipo de pagamento. O Governo Federal não pede informações pessoais, como CPF e endereço, nem realiza cobranças via WhatsApp.

A autenticidade das mensagens pode ser confirmada pelo selo azul de conta verificada do perfil oficial do Governo do Brasil no WhatsApp e pelo recebimento do mesmo comunicado na caixa postal do aplicativo Gov.br.