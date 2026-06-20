O Brasil tem alguns benefícios conhecidos da população, que precisa de um complemento na renda ou até mesmo outro tipo de assistência. Com isso, surgem dúvidas sobre a participação em mais de um programa, e entre esses questionamentos, vamos destacar um em especial: quem recebe o Pé-de-Meia perde o Bolsa Família?

A resposta é clara: não. Receber o Pé-de-Meia não faz com que a família perca o Bolsa Família. Os dois programas são compatíveis e podem ser recebidos simultaneamente.

Inclusive, fazer parte de uma família beneficiária do Bolsa Família é um dos principais critérios para que o estudante tenha acesso ao Pé-de-Meia, uma informação que poucos tem o conhecimento.

Outro ponto importante é que os valores pagos pelo programa educacional são depositados diretamente na conta digital do estudante e não entram no cálculo da renda familiar utilizado pelo Bolsa Família. Dessa forma, o benefício da família não é reduzido nem cancelado em razão do recebimento do incentivo estudantil.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Tipo de estudante que não tem direito ao Pé-de-Meia

Existe, porém, uma exceção: estudantes cadastrados como família unipessoal no Cadastro Único (CadÚnico), ou seja, aqueles que moram sozinhos e recebem Bolsa Família, não têm direito ao Pé-de-Meia. O programa é destinado aos jovens que integram núcleos familiares registrados no CadÚnico.

Para permanecer nos dois programas, é fundamental manter o Cadastro Único sempre atualizado e cumprir as exigências do Pé-de-Meia, como frequência escolar mínima de 80% e aprovação ao final do ano letivo.