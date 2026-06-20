Moradores do Amazonas que recebem o Bolsa Família contam com a possibilidade de obter um reforço na renda mensal por meio do Auxílio Estadual, programa do governo amazonense voltado ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social.

O benefício garante o pagamento de R$ 150 por mês e tem como objetivo fortalecer a segurança alimentar e contribuir para o orçamento das famílias de baixa renda em todo o estado.

Como os critérios do Auxílio Estadual são semelhantes aos do Bolsa Família, muitos beneficiários do programa federal também se enquadram nas regras da iniciativa estadual e podem ser contemplados com o valor adicional.

A gestão do programa é realizada pela Secretaria de Estado da Assistência Social e Combate à Fome (Seas). Com a ampliação do cadastramento, o governo pretende incluir cerca de 30 mil novas famílias até 2026, aumentando o alcance da política pública entre a população que mais necessita de apoio financeiro.

Créditos: Divulgação/Seas

Quem pode receber esse Auxílio Estadual?

Para ter acesso ao benefício, é necessário atender aos requisitos estabelecidos pelo governo do Amazonas. Entre os principais critérios estão:

Estar inscrito em programas de transferência de renda;

Encontrar-se em situação de pobreza ou extrema pobreza;

Possuir cadastro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico);

Atender às exigências relacionadas à composição familiar, incluindo a presença de crianças e adolescentes no núcleo familiar.

Os cidadãos podem consultar a situação do benefício por meio dos canais oficiais do programa, utilizando informações como CPF e data de nascimento.

Programa atende milhares de famílias

Criado em 2021, o Auxílio Estadual é considerado uma das maiores iniciativas de transferência de renda já implementadas no Amazonas. Desde seu lançamento, o programa tem beneficiado centenas de milhares de famílias e contribuído para o combate à pobreza e à insegurança alimentar no estado.

Além de ampliar a proteção social, a iniciativa também tem impacto na economia local, com a circulação de recursos em diversos municípios amazonenses.

Com a previsão de novas inclusões nos próximos anos, a expectativa é de que o programa continue ampliando seu alcance e fortalecendo a rede de assistência às famílias em situação de vulnerabilidade social.