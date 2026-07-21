Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de julho continuam nesta terça-feira, 21 de julho, contemplando os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 2. O cronograma segue o calendário oficial do Governo Federal. Os depósitos são realizados de forma escalonada ao longo dos últimos dias úteis do mês.

Na segunda-feira, 20 de julho, os primeiros contemplados foram os inscritos com NIS de final 1. Além do calendário regular, moradores de municípios em situação de emergência ou calamidade pública recebem os valores de forma unificada. Nesses casos, o crédito é liberado independentemente do número final do NIS.

Benefício pode superar o valor mínimo

O Bolsa Família garante um pagamento mínimo de R$ 600 por família que atende aos critérios do programa. Entretanto, o valor pode ser maior conforme a composição familiar. Existem benefícios complementares destinados a crianças, gestantes e mães de bebês recém-nascidos.

As famílias com crianças de até seis anos recebem um adicional de R$ 150 por integrante nessa faixa etária. Já gestantes e jovens entre sete e 18 anos têm direito a um complemento de R$ 50. Também há um benefício específico para mães de crianças com até seis meses de idade, pago em seis parcelas de R$ 50.

As informações sobre datas de pagamento, composição do benefício e valores podem ser consultadas pelo aplicativo Caixa Tem. A plataforma também permite movimentar os recursos sem a necessidade de comparecer a uma agência bancária.

Créditos: Divulgação MDS

Regra de proteção continua em vigor

Famílias que aumentaram a renda por meio da entrada de um integrante no mercado de trabalho podem permanecer no programa pela chamada regra de proteção. Nessa modalidade, o beneficiário continua recebendo metade do valor do Bolsa Família durante um período determinado. A medida busca facilitar a transição para uma condição de maior autonomia financeira.

Outra mudança mantida pelo programa é o fim do desconto do Seguro Defeso sobre o benefício. Desde a retomada do Bolsa Família, os pagamentos deixaram de sofrer essa dedução.