Nem só de contratações vivem Cruzeiro e Palmeiras nesta segunda janela de transferências da temporada de 2026. Além da busca por novas peças, os clubes mineiro e paulista trabalham para negociar jogadores que estão sem espaço em seus elencos e, com isso, fazer dinheiro.

A Raposa, por exemplo, encaminhou a saída do lateral-direito Ivanilson para o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Conforme noticiou a Rádio Itatiaia, o jovem atleta de 18 anos de idade assinará contrato válido por três temporadas e, em um primeiro momento irá atuar na equipe Sub-23 da agremiação árabe.

O time celeste poderá embolsar um valor atrelado a metas esportivas e manterá 30% dos direitos econômicos do garoto, podendo faturar em caso de uma venda futura. O ala fez parte do elenco campeão da Copa São Paulo de Futebol Jr. nesta temporada e vinha integrando o plantel Sub-20.

Enquanto isso, o Verdão tem a intenção de vender Rômulo, meia-atacante que está emprestado ao Novorizontino. Fora dos planos da comissão técnica de Abel Ferreira, o jogador deve ser negociado pela diretoria palmeirense para fazer caixa e abrir espaço na folha salarial.

Créditos: Instagram/Rômulo

Europeus estão de olho no meia do Palmeiras

Segundo noticiou a ESPN, equipes de Portugal e da Rússia manifestaram interesse em contar com o meio-campista. As agremiações sondaram sua situação recentemente e a expectativa da cúpula palmeirense é que chegue uma oferta até o fim da janela, que fecha no dia 11 de setembro.

A tendência é que a investida venha dos russos. Contratado junto ao próprio Novorizontino, o meia nunca teve uma sequência sob o comando de Abel. O baixo aproveitamento o fez ser cedido ao Ceará e, em seguida, ao clube de Novo Horizonte.

Hoje, Rômulo é uma das principais peças da equipe, o que faz com que sua saída signifique uma baixa relevante, especialmente na busca pelo acesso à Série A do Brasileirão.