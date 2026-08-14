Beneficiários do Bolsa Família precisam cumprir algumas condicionalidades para continuar recebendo os pagamentos. Entre elas está o acompanhamento periódico de saúde. O descumprimento pode gerar advertência, bloqueio, suspensão e até cancelamento do benefício.

Quem precisa fazer o acompanhamento

A exigência envolve crianças menores de sete anos, gestantes e mulheres incluídas entre os beneficiários, conforme as regras de acompanhamento adotadas pelo programa. Nas consultas, as equipes verificam peso e altura. Também são avaliados o estado nutricional e a situação vacinal das crianças.

O procedimento é realizado em duas etapas durante o ano. A primeira corresponde ao período entre janeiro e junho. A segunda ocorre de julho a dezembro. Por isso, as famílias precisam observar os prazos de cada vigência para evitar problemas no registro.

Em Manaus, os números mostram que uma parcela expressiva dos convocados não compareceu às unidades de saúde. Mais de 400 mil pessoas foram chamadas no primeiro semestre de 2026, mas aproximadamente 120 mil não realizaram o acompanhamento. O cenário preocupa as autoridades responsáveis pelo programa.

Falta pode trazer consequências

A ausência não provoca o bloqueio imediatamente após uma única ocorrência. O descumprimento começa com uma advertência. Se continuar, pode resultar em bloqueio durante um mês, seguido de suspensão por dois meses e, posteriormente, no cancelamento do benefício.

Os dados de Manaus também mostram dificuldades no acompanhamento de crianças pequenas. Na segunda vigência de 2025, 426.552 beneficiários estavam previstos para passar pelo procedimento. Do total, 73,38% compareceram, enquanto apenas cerca de metade das crianças menores de sete anos teve o acompanhamento registrado.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Como evitar problemas no pagamento

Os responsáveis devem acompanhar regularmente as informações disponíveis nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem. Caso uma consulta tenha sido realizada, mas não apareça no sistema, é possível procurar a gestão municipal. O registro poderá ser corrigido após a conferência das informações.

Situações justificadas também podem ser apresentadas às autoridades responsáveis. Problemas de saúde e dificuldades de deslocamento, por exemplo, podem ser informados por meio de recurso. Além disso, crianças devem manter a vacinação em dia e gestantes precisam realizar o pré-natal regularmente.