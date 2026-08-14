A Prefeitura de Bonito divulgou o cronograma da pesagem obrigatória para beneficiários do Bolsa Família. O procedimento será realizado em unidades de saúde do município. A medida integra o acompanhamento das condicionalidades de saúde exigidas pelo programa.

O atendimento começa em 24 de agosto, na ESF Centro, e segue no dia 25, na ESF América. Em 26 de agosto, a ação será realizada na ESF Donária. Já no dia 27, os beneficiários deverão procurar a ESF Rincão Bonito.

Veja as datas e os locais

A programação continua em 28 de agosto, quando a pesagem ocorrerá na ESF Bom Viver. O calendário será retomado em 2 de setembro, novamente na ESF Donária. Os beneficiários precisam observar qual unidade corresponde à sua data de atendimento.

A convocação foi feita pelo Poder Executivo municipal por meio das Secretarias de Saúde e de Assistência Social. O objetivo é realizar o acompanhamento previsto para as famílias inscritas no Bolsa Família. Por isso, o comparecimento deve ocorrer dentro do período estabelecido.

Procedimento é obrigatório para beneficiários

A pesagem faz parte das exigências relacionadas ao acompanhamento de saúde do Bolsa Família. O procedimento permite manter atualizadas as informações dos beneficiários acompanhados pela rede pública. O cumprimento dessa etapa também integra as condicionalidades do programa.

Os beneficiários devem evitar deixar o atendimento para os últimos dias do cronograma. A recomendação é comparecer à unidade indicada na data correspondente. Dessa maneira, o acompanhamento pode ser realizado dentro do prazo definido pelo município.

Em caso de dúvida sobre o local ou sobre o procedimento, a orientação é procurar uma unidade de saúde. As equipes poderão informar os detalhes necessários para a realização do acompanhamento. Também é importante conferir previamente a data destinada à unidade de referência.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Calendário da pesagem