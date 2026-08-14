A pizza costuma ser associada a refeições calóricas e pouco nutritivas, mas alguns ingredientes podem melhorar seu perfil nutricional. O molho de tomate, por exemplo, concentra licopeno, antioxidante relacionado à proteção cardiovascular. A escolha dos demais componentes também faz diferença.

O queijo utilizado na pizza fornece proteínas, cálcio e fósforo, nutrientes importantes para a manutenção dos ossos. Porém, variedades mais gordurosas devem ser consumidas com moderação. Alternativas com menor teor de gordura podem tornar a refeição mais equilibrada.

Ingredientes que podem favorecer a saúde

A cebola também pode contribuir para aumentar o valor nutricional da receita sem acrescentar muitas calorias. O alimento contém quercetina, substância estudada por sua relação com o controle do colesterol. Além disso, apresenta compostos com propriedades antioxidantes.

Outro ingrediente que pode ser usado é o azeite de oliva extravirgem, conhecido pela presença de ácido oleico e compostos antioxidantes. Seu consumo pode contribuir para uma alimentação favorável ao controle do colesterol e da pressão arterial. Ainda assim, a quantidade precisa ser moderada.

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Massa e recheio fazem diferença

A massa é outro ponto importante na composição da pizza, especialmente quando a versão integral é escolhida. Preparada com trigo integral, ela apresenta mais fibras e nutrientes, como zinco e vitamina E. As fibras ainda favorecem o funcionamento do intestino.

Nos recheios, vegetais, frutas, frango e peixes aparecem como opções interessantes para diversificar os nutrientes da refeição. Já o excesso de queijos amarelos, embutidos e outros ingredientes muito gordurosos pode elevar significativamente o teor calórico. Por isso, vale observar a combinação.

Preparar a pizza em casa permite controlar a quantidade e a qualidade dos ingredientes usados na receita. Também fica mais fácil optar por uma massa integral, acrescentar vegetais e ajustar a quantidade de queijo e azeite. Dessa forma, a composição pode ser adaptada às necessidades da alimentação.