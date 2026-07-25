Os participantes do programa Pé-de-Meia voltarão a receber novos depósitos a partir de agosto. O Ministério da Educação programou o pagamento da quinta parcela entre os dias 24 e 31 do mês. As datas variam conforme o mês de nascimento de cada estudante.

A ausência de repasses em julho não significa perda do benefício referente àquele período. O calendário foi organizado de acordo com o processamento das informações de frequência escolar. Por isso, a liberação dos valores acontece em momento posterior à apuração da presença.

Frequência escolar é requisito para receber

Para ter direito à parcela de agosto, os estudantes do ensino médio regular precisam registrar frequência mínima de 80% nas aulas. O percentual é calculado com base na presença durante os meses de maio e junho. Quem não atingir esse índice poderá ter o pagamento temporariamente retido.

O Ministério da Educação também prevê a liberação de valores retroativos em alguns casos. Isso pode ocorrer quando secretarias de educação atualizam ou corrigem informações sobre matrícula ou frequência. Assim, parcelas referentes ao início de 2026 ainda poderão ser depositadas posteriormente.

O acompanhamento da frequência continua sendo um dos principais critérios do programa. Dessa forma, manter presença regular nas aulas é essencial para evitar bloqueios temporários. O estudante deve acompanhar sua situação sempre que houver atualização dos dados escolares.

Créditos: José Cruz/Agência Brasil

Próximos pagamentos e valores previstos

Depois da quinta parcela, o cronograma prevê novos depósitos entre setembro e janeiro de 2027. A sexta parcela será paga entre 21 e 28 de setembro, enquanto a sétima está prevista para ocorrer de 19 a 26 de outubro. Os demais pagamentos serão realizados até o início do próximo ano.

No ensino médio regular, o incentivo mensal é de R$ 200 para estudantes que cumprem as exigências do programa. Já os alunos da Educação de Jovens e Adultos recebem R$ 200 pela matrícula e mais R$ 225 vinculados à frequência escolar. Os valores seguem regras específicas para cada modalidade.