Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que aguardam perícia médica no Piauí passaram a contar com uma alternativa para reduzir o tempo de espera. A Perícia Médica Federal disponibilizou vagas para antecipação de atendimentos em algumas agências do estado. A medida beneficia quem possui exames marcados para datas mais distantes.

A iniciativa permite que o segurado tente remarcar a avaliação para um dia mais próximo, desde que existam horários disponíveis. O objetivo é acelerar a análise necessária para a concessão de benefícios previdenciários. No estado, o intervalo médio entre o agendamento e a perícia é de aproximadamente 35 dias.

Cidades com vagas disponíveis

A antecipação pode ser solicitada nas Agências da Previdência Social localizadas em Teresina Centro, Teresina Leste, Oeiras e Campo Maior. Os segurados podem verificar a existência de vagas e optar por uma unidade com menor tempo de espera. Essa possibilidade amplia as chances de conseguir atendimento em prazo reduzido.

O procedimento também permite alterar o local originalmente escolhido para realizar a perícia. Dessa forma, o cidadão pode selecionar outra agência onde haja disponibilidade mais rápida. A mudança serve apenas para o atendimento pericial e não interfere em outros serviços do INSS.

Créditos: Divulgação INSS

Como solicitar a remarcação

O pedido pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS, por meio do portal oficial do serviço ou pela Central de Atendimento 135. O processo dispensa comparecimento presencial, tornando a solicitação mais prática. Basta acessar um dos canais disponíveis e verificar as opções de agendamento.

Durante a solicitação, o segurado poderá consultar as unidades com datas mais próximas e escolher a que melhor atenda às suas necessidades. A disponibilidade varia conforme a agenda de cada agência. Por isso, novas vagas podem surgir à medida que houver cancelamentos ou reorganização dos atendimentos.