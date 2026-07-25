Beneficiários do Bolsa Família têm acesso a uma modalidade de empréstimo pessoal oferecida por instituição financeira privada. A opção não faz parte do programa social do Governo Federal. Ainda assim, pode ser contratada por pessoas que atendam aos critérios estabelecidos pelo banco.

O chamado Crédito Pessoal para Todos é disponibilizado pelo Banco BMG. Diferentemente do antigo crédito consignado voltado aos beneficiários do Bolsa Família, essa modalidade não utiliza o benefício como garantia. Por isso, o funcionamento apresenta características diferentes.

Diferenças em relação ao antigo consignado

No empréstimo pessoal, as parcelas não são descontadas automaticamente do valor recebido pelo Bolsa Família. O pagamento é realizado por boleto bancário ou débito automático, conforme a forma escolhida pelo cliente. A contratação também depende de análise de crédito realizada pela instituição financeira.

Como o benefício social não garante o pagamento da dívida, o risco para o banco é maior. Em razão disso, as taxas de juros costumam ser superiores às praticadas no antigo consignado, que foi suspenso pelo Governo Federal no fim de 2023. Antes de contratar, é importante avaliar o custo total da operação.

Especialistas em educação financeira orientam que o consumidor analise se a prestação caberá no orçamento mensal. Também é recomendável refletir sobre a finalidade do crédito antes de assumir uma nova dívida. Esse planejamento ajuda a evitar dificuldades financeiras futuras.

Créditos: Comunicação / MDS

Como solicitar e calendário do Bolsa Família

A contratação pode ser feita diretamente pelos canais digitais do Banco BMG. No aplicativo oficial, o interessado deve acessar a área destinada aos empréstimos pessoais e seguir as etapas indicadas. A liberação do crédito dependerá da aprovação na análise realizada pela instituição.

Quem pretende contratar o serviço também deve ler atentamente o contrato e as condições da operação antes de concluir o pedido. Informações sobre taxas, prazos e encargos estão disponíveis nos canais oficiais do banco. Essa leitura permite conhecer todas as obrigações envolvidas.