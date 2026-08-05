O Botafogo oficializou a assinatura do primeiro contrato profissional de uma promessa de suas categorias de base. Enquanto isso, o Fluminense, seguindo o exemplo do rival, também anunciou o primeiro vínculo da trajetória profissional de mais um talento formado em Xerém.

O mais novo profissional do Glorioso é o atacante Cauã Machado, de 16 anos, cujo contrato é válido até 2029. Desde os sete anos de idade no time alvinegro, o garoto soma títulos e convocações para os selecionados brasileiros de base. Agora, mira a realização do grande sonho de sua vida: chegar em breve ao time de cima.

“O Botafogo é a minha casa! Cheguei aqui com 7 anos e sou muito grato por tudo que vivi aqui. Estou muito feliz com esse novo ciclo, é a realização de um sonho. Espero seguir me desenvolvendo e dando muitas alegrias ao Glorioso. Agradeço a todos que estiveram ao meu lado e seguirei honrando a Gloriosa Camisa”, afirmou Cauã.

Pelos lados das Laranjeiras, quem também assinou o primeiro contrato profissional foi o zagueiro Lucas, também de 16 anos. Oficializado no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, o compromisso tem validade até julho de 2029.

Créditos: Leonardo Brasil/FFC

Joia do Fluminense celebrou oficialização

Em suas primeiras palavras após a assinatura do contrato, Lucas destacou a importância do momento em sua trajetória e projetou o principal objetivo: chegar ao profissional.

“É uma sensação incrível e inexplicável. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava assinar meu primeiro contrato profissional aos 16 anos. Com minha família ao lado é melhor ainda. O sonho de todo Moleque de Xerém é chegar ao profissional do clube, mas primeiro tem que trabalhar muito na base. Espero ganhar muitos títulos, subir e, se Deus quiser, ter uma linda carreira aqui no Fluminense”, declarou o zagueiro.

O defensor está no Tricolor desde os nove anos. Capitão da geração de Moleques de Xerém, nascidos em 2010, ele soma diversas conquistas em diferentes categorias.