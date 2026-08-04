Flamengo e River Plate travam uma briga acirrada pela contratação de Thiago Almada. Tanto que ambos estão dispostos a pagar mais ou menos o mesmo salário ao meia-atacante argentino de 25 anos de idade: R$ 2 milhões, valor que recebe atualmente no Atlético de Madrid, da Espanha.

Conforme noticiou a Agência RTI Esporte, essa quantia representa o teto definido pelo clube da Gávea para o elenco, especialmente as estrelas. Além do pagamento fixo, existem metas atreladas tanto ao desempenho individual do atleta quanto aos feitos coletivos, que podem ajudar a elevar as cifras ao final do mês.

É o mesmo valor fixo que o River está disposto a pagar para tê-lo no Monumental de Núñez na sequência da temporada. O cenário parecido coloca ainda mais dúvida a respeito do futuro do meio-campista. Pelo menos por enquanto, o estafe nega qualquer definição e a disputa nos bastidores segue aberta entre as diretorias.

Recentemente, saíram informações que dão conta de uma preferência de Almada por retornar ao futebol argentino. Seria uma escolha da família do jogador. Cria das categorias de base do Vélez Sarsfield, ele não atua profissionalmente no país desde 2022, quando se transferiu para os EUA.

Créditos: Instagram/Thiago Almada

Flamengo quer dois jogadores de Copa do Mundo

Visando se fortalecer ainda mais para a sequência da temporada, o Mengão pretende investir pesado no mercado da bola. Além de Almada, que representou a Argentina, o clube carioca mira a contratação de um outro jogador que esteve na Copa do Mundo de 2026.

Trata-se de Luiz Henrique, que atuou por alguns minutos na estreia do Brasil, contra Marrocos. O atacante do Zenit, da Rússia, é um sonho antigo do Mais Querido, que agora promete tentar de tudo para contratá-lo nesta janela de transferências.

Sem dúvidas, seriam duas aquisições que elevariam ainda mais a qualidade do plantel flamenguista, já considerado por muitos o melhor do futebol sul-americano.