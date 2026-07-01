Após mandar jogador para o Grêmio, o Botafogo agora pretende aplicar o famoso “chapéu” no Atlético-MG no mercado da bola. Visando qualificar seu elenco para a sequência da temporada, o clube carioca mira o volante Vítor Carvalho, do Braga, de Portugal, que também está na mira do Galo.

Segundo o jornal O Jogo, os times brasileiros acompanham de perto a situação do meio-campista de 29 anos de idade. Além deles, também estão interessados na contratação do atleta o PAOK, da Grécia, Torino, da Itália, e Al-Shabab, da Arábia Saudita.

Vitor, que também atua como zagueiro, tem contrato com a agremiação lusitana até meados de 2028. Como é considerado uma peça importante da equipe, o Braga não deve facilitar sua saída. Especula-se que o clube deseja 6 milhões de euros para liberá-lo, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 35,5 milhões.

O Glorioso, vale lembrar, tentou o empréstimo do jogador em fevereiro, com opção de compra incluída. Contudo, não obteve sucesso. Agora, além de vencer a concorrência, o Fogão também precisa resolver a questão dos transfer bans que acumula e o impedem de registrar novos atletas até que as dívidas sejam quitadas.

Créditos: Instagram/Vitor Carvalho

Botafogo facilitará saída de jogador para o Grêmio

Enquanto busca reforços no mercado da bola, o clube de General Severiano trata da saída de peças que estão fora dos planos da comissão técnica. Uma delas é o atacante Matheus Nascimento, de 22 anos de idade, que estava emprestado ao LA Galaxy, dos Estados Unidos.

Como o contrato é válido só até dezembro, o Fogo deve acertar a rescisão para que ele possa assinar com o Grêmio. Com esse movimento, o Alvinegro Carioca deve manter parte dos direitos econômicos do profissional revelado em suas categorias de base, assim podendo ganhar uma grana em uma possível venda futura.