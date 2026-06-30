A Copa do Mundo de 2026 segue proporcionando marcas históricas tanto positivas quanto negativas. Enquanto Lionel Messi ampliou seu legado ao assumir o posto de maior artilheiro da história do torneio, o volante Casemiro se aproxima de um recorde bem menos desejado: o de jogador com mais cartões recebidos em Mundiais.

Na partida entre Brasil e Japão, disputada em Houston, nos Estados Unidos, Casemiro foi advertido com cartão amarelo logo aos 13 minutos do primeiro tempo após cometer falta sobre Junya Ito. Com a punição, o meio-campista chegou ao quinto cartão amarelo em participações em Copas do Mundo e passou a integrar o grupo dos cinco atletas mais advertidos da história da competição.

O cartão diante dos japoneses foi o segundo recebido pelo volante nesta edição do Mundial. O primeiro aconteceu na estreia da Seleção Brasileira, no empate por 1 a 1 com o Marrocos, quando derrubou El Aynaoui no meio-campo e acabou advertido pela arbitragem. Antes disso, Casemiro já havia acumulado um cartão na Copa de 2022 e outros dois na edição de 2018.

O experiente volante poderá alcançar outro marco caso volte a ser advertido nas próximas partidas. Um novo cartão o colocará ao lado de Cafu como o brasileiro com o maior número de cartões na história das Copas do Mundo.

No ranking geral da competição, o primeiro lugar pertence ao argentino Javier Mascherano. O ex-volante encerrou a carreira como jogador em 2020 e soma sete cartões amarelos em Mundiais. As advertências foram distribuídas pelas edições de 2006, 2010, 2014 e 2018, consolidando sua liderança nesse levantamento.

Enquanto Casemiro se aproxima desse recorde disciplinar, Lionel Messi segue escrevendo outro capítulo histórico. O camisa 10 argentino alcançou a marca de 19 gols em Copas do Mundo e tornou-se o maior artilheiro da história da competição, ultrapassando o alemão Miroslav Klose. Assim, a edição de 2026 reúne feitos que reforçam tanto o protagonismo ofensivo de Messi quanto a intensidade defensiva que marcou a trajetória de Casemiro em Mundiais.