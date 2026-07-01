O Bolsa Família é um dos programas que mais geram dúvidas entre os brasileiros. E não estamos falando apenas de regras para conseguir o benefício ou questões de pagamento. Existem perguntas envolvendo o que cada beneficiário consegue, ou não, fazer. Como por exemplo cursar uma faculdade.

Talvez você não saiba, mas os beneficiários do Bolsa Família podem ingressar em faculdades particulares e, em muitos casos, contam com programas do Governo Federal que ampliam o acesso ao ensino superior.

Receber o benefício não impede a matrícula em instituições privadas e, por estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), o estudante pode ter acesso a políticas de inclusão educacional.

Créditos: Agência Brasil

ProUni é um bom exemplo e oferece bolsas de estudo

Uma das principais oportunidades é o Programa Universidade para Todos (ProUni), que concede bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior.

Um dos benefícios para quem recebe o Bolsa Família é que o valor do auxílio não é considerado no cálculo da renda familiar bruta mensal exigida pelo programa, o que pode facilitar o enquadramento nos critérios de renda.

Para concorrer, o candidato deve atender aos requisitos do ProUni, como:

ter renda familiar mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa para bolsas integrais ou de até três salários mínimos para bolsas parciais;

ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular;

ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), alcançando a pontuação mínima exigida no processo seletivo.

FIES Social com acesso ao financiamento ampliado

Outra alternativa é o FIES Social, modalidade do Fundo de Financiamento Estudantil destinada a estudantes de baixa renda. O programa prioriza candidatos inscritos no CadÚnico com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa.

É importante frisar que o candidato também pode financiar até 100% do valor das mensalidades, reduzindo o impacto financeiro para cursar uma graduação em instituição privada.

Importante o CadÚnico estar atualizado

Para participar dos programas de acesso ao ensino superior, é fundamental manter os dados do Cadastro Único sempre atualizados junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. As informações cadastrais são utilizadas para verificar a elegibilidade dos candidatos.

A nota do Enem continua sendo a principal porta de entrada para programas como ProUni e FIES. Por isso, um bom desempenho na prova aumenta significativamente as chances de conquistar uma bolsa de estudos ou um financiamento estudantil.

Bolsa Família não impede a graduação

Não existe qualquer restrição que impeça beneficiários do Bolsa Família de cursarem uma faculdade. Pelo contrário, as políticas públicas de assistência social e de acesso à educação foram criadas para ampliar as oportunidades de formação e contribuir para que as famílias superem situações de vulnerabilidade.

Para acompanhar os editais, cronogramas e períodos de inscrição dos programas, os estudantes devem consultar regularmente o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, onde são divulgadas todas as informações oficiais sobre o ProUni e o FIES.